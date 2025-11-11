जॉर्डन नील बने टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे युवा आयरिश

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। ऑलराउंडर जॉर्डन नील टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे युवा आयरिश बन गए हैं। 19 साल और 253 दिन की उम्र में नील को बांग्लादेश के खिलाफ सिलहट में खेले जा रहे पहले टेस्ट में मौका दिया गया है।

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। आयरलैंड की कमान एंड्रयू बालबर्नी संभाल रहे हैं, जबकि नजमुल हुसैन शान्तो के पास बांग्लादेश का जिम्मा है।

जॉर्डन नील को छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चुना गया है। उनके अलावा 23 वर्षीय बल्लेबाज कैड कारमाइकल को भी टेस्ट डेब्यू का मौका दिया गया है, जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे।

दूसरी ओर, बांग्लादेश ने 30 प्रथम श्रेणी मैचों में 83 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर हसन मुराद को टेस्ट कैप सौंपी है।

दोनों टीमें इससे पहले रेड बॉल क्रिकेट में सिर्फ एक बार भिड़ी हैं। यह मैच अप्रैल 2023 में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।

दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के बाद बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जिससे पहले आयरलैंड को झटका लगा है।

दाएं हाथ के बल्लेबाज रॉस अडायर टी20 सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। घुटने की हड्डी में खिंचाव के चलते उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया है। जॉर्डन नील टी20 सीरीज में अडायर की जगह लेंगे।

नील को मई 2025 में आयरलैंड की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन चोट के बाद वह घरेलू सत्र का एक बड़ा हिस्सा नहीं खेल सके थे।

आयरलैंड की प्लेइंग इलेवन : एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), पॉल स्टर्लिंग, कैड कारमाइकल, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैंपर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), जॉर्डन नील, एंडी मैकब्राइन, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रेस और क्रेग यंग।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन : शादमान इस्लाम, महमुदुल हसन जॉय, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, हसन महमूद, नाहिद राणा और हसन मुराद।

--आईएएनएस

आरएसजी