जापान ओपन में लेयला फर्नांडीज की जीत, करियर के पांचवें खिताब पर कब्जा

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। चौथी वरीयता प्राप्त लेयला फर्नांडीज ने रविवार को अपना पहला जापान ओपन खिताब जीत लिया। इस खिलाड़ी ने 18 वर्षीय क्वालीफायर टेरेजा वैलेंटोवा को 2 घंटे 1 मिनट तक चले मुकाबले में 6-0, 5-7, 6-3 से शिकस्त दी।

इस जीत के साथ लेयला फर्नांडीज ने करियर का पांचवां और इस वर्ष का दूसरा खिताब जीता है। फर्नांडीज ने अपने करियर के सभी पांच खिताब हार्ड कोर्ट पर जीते हैं।

ओसाका में लेयला फर्नांडीज का प्रदर्शन शानदार रहा है। यहां उन्होंने लगातार पांच मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ, फर्नांडीज ने डब्ल्यूटीए लाइव रैंकिंग में पांच स्थानों की छलांग लगाते हुए 22वां स्थान हासिल कर लिया है।

मैच की शुरुआत में फर्नांडीज ने शानदार आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने पहले सेट को 30 मिनट से भी कम समय में अपने नाम किया। उन्होंने इस सेट में युवा चेक खिलाड़ी को 6-0 से परास्त किया।

हालांकि, दूसरे सेट में वैलेंटोवा ने खुद को संभाला और अधिक खुलकर खेलना शुरू किया। उन्होंने लेयला फर्नांडीज की सर्व तीन बार तोड़ी और आखिरकार यह सेट जीतकर मैच को निर्णायक सेट तक खींच लिया।

तीसरे सेट में, फर्नांडीज का पिछला अनुभव इस मैच के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2-1 से आगे चल रहीं फर्नांडीज ने ब्रेक प्वाइंट पर वैलेंटोवा की दूसरी सर्विस पर मौका भुनाते हुए क्रॉसकोर्ट बैकहैंड और फिर डाउन-द-लाइन बैकहैंड विनर लगाकर ब्रेक प्वाइंट 3-1 से पक्का कर लिया।

वैलेंटोवा ने वापसी करते हुए एक और ब्रेक लिया और स्कोर 4-3 तक पहुंचाया। तीसरे सेट में उन्होंने कुछ और ब्रेक प्वाइंट भी हासिल किए, लेकिन फर्नांडीज ने दबाव में स्थिर खेल दिखाया और अंततः मुकाबला अपने नाम किया।

इस बीच, टेलर टाउनसेंड और क्रिस्टिना मलादेनोविक ने शनिवार को स्टॉर्म हंटर और डेसिरा क्रावजिक को शिकस्त देकर महिला युगल ट्रॉफी जीती। यह एक टीम के रूप में उनका पहला खिताब था।

दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और वर्तमान विश्व नंबर 2 खिलाड़ी टाउनसेंड के लिए यह उनके करियर का 11वां डब्ल्यूटीए युगल खिताब और इस सीजन का चौथा खिताब है।

--आईएएनएस

आरएसजी