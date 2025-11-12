खेल

जापान मास्टर्स: लक्ष्य सेन ने कोकी वतनबे को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई

Nov 12, 2025, 03:48 PM

कुमामोटो, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की बैडमिंटन सनसनी लक्ष्य सेन ने धमाकेदार अंदाज में जापान मास्टर्स 2025 में अपने अभियान की शुरुआत की है। सेन ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में जापान के कोकी वतनबे को हराकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई।

लक्ष्य सेन ने कोकी वतनबे को 39 मिनट तक चले गेम में 21-12, 21-16 से हराया। सेन का अगला मुकाबला सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह और कनाडा के विक्टर लाई के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

23 साल के लक्ष्य सेन ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया और जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। सेन का यह प्रदर्शन उनके आत्मविश्वास और फिटनेस की श्रेष्ठता को दर्शाता है। सेन ने पिछले कुछ महीनों में अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई है और वैश्विक टूर्नामेंटों में देश के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। लक्ष्य का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने रैंकिंग पॉइंट्स को और मजबूत करना है।

पुरुष एकल वर्ग में अन्य भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

किरण जॉर्ज मलेशिया के जिंग होंग कॉक से 20-22, 10-21 से हारकर पहले ही दौर से बाहर हो गए।

आयुष शेट्टी को चौथी वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी कोडाई नाराओका से 16-21, 11-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।

अगर मिश्रित युगल की बात करें तो, रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे की भारतीय जोड़ी भी दूसरे दौर में जगह बनाने से चूक गई। भारतीय जोड़ी को अमेरिका की प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई की जोड़ी से 2-21, 21-19, 20-22 से हार का सामना करना पड़ा।

जापान मास्टर्स में पुरुष युगल वर्ग में भारत से कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की शीर्ष भारतीय जोड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है।

--आईएएनएस

पीएके

