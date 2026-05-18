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जैनिक सिनर ने इटैलियन ओपन का खिताब जीतकर रचा इतिहास, फाइनल में कैस्पर रूड को हराया

सिनर बने इटली के पहले इटैलियन ओपन चैंपियन (1976 के बाद)
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 18, 2026, 07:14 AM
जैनिक सिनर ने इटैलियन ओपन का खिताब जीतकर रचा इतिहास, फाइनल में कैस्पर रूड को हराया

रोम: जैनिक सिनर ने रविवार को इटैलियन ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद इस खिताब को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। फाइनल मुकाबले में सिनर ने कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार छठा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता।

1 घंटे 44 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके नोवाक जोकोविच के बाद सिनर एटीपी इतिहास में करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाला सिर्फ दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने अब सभी एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतने के बाद यह कामयाबी हासिल की थी।

सिनर ने कोर्ट पर अपने इंटरव्यू में कहा, "मुझे लगता है कि यह 50वां साल था जब किसी इटैलियन ने जीत हासिल की और मैं सच में बहुत खुश हूं। दोनों तरफ बहुत टेंशन थी; हम दोनों का टेनिस परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं जीत दर्ज करने के बाद काफी खुश हूं। पिछले ढाई महीने बहुत अच्छे रहे हैं। मैं हर बार खुद को सबसे अच्छी पोजीशन में रखने की कोशिश करता हूं और जितना हो सके उतना अच्छा करता हूं। हर दिन आसान नहीं होता, लेकिन मैं सच में बहुत, बहुत खुश हूं।"

खचाखच भरी भीड़ के शानदार समर्थन के बीच सिनर ने धीमी शुरुआत से वापसी करते हुए अपना 10वां मास्टर्स 1000 खिताब और रोम में पहला टाइटल जीता। शुरुआत में कैस्पर रूड ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन इटली के खिलाड़ी ने धीरे-धीरे मैच पर पकड़ बनाई। बेसलाइन से लगातार गहरे और सटीक शॉट्स लगाकर सिनर ने फाइनल मैच का रुख पलटा और यादगार जीत हासिल की। फाइनल का रुख अपने पक्ष में कर लिया और आखिरकार जीत हासिल की। ​​24 साल के खिलाड़ी ने जीत पक्की करने के बाद अपने हाथ ऊपर उठाए, माहौल का आनंद लिया और फिर कोर्टसाइड पर अपनी टीम के साथ जश्न मनाने पहुंच गए।

सिनर ने आगे कहा, "यह शारीरिक तौर पर और ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो पूरे साल मेरे साथ रही है, जो मेरी शरीर को फिट रखने की कोशिश कर रही है, जो टेनिस कोच जितना ही जरूरी है।"

रूड ने इस साल सिनर की सफलता की तारीफ की। ट्रॉफी देते समय रूड ने कहा, "मुझे जैनिक को यहां उनके पहले टाइटल के लिए बधाई देनी है। इस साल आप जो कर रहे हैं, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जो कोई सबसे ऊंचे लेवल पर टेनिस भी खेल रहा है, उसके लिए यह महसूस करना मुश्किल है कि आप क्या कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "आपको खेलते हुए देखना और इस मुकाबले में आपके घरेलू मास्टर्स 1000 के खूबसूरत एरीना में आपके साथ कोर्ट शेयर करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अपने देश और अपनी टीम के लिए इतिहास रचने के लिए आपको बधाई। यह देखना शानदार है।"

--आईएएनएस

 

 

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