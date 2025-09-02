Jannik Sinner US Open: बुब्लिक को हराकर लगातार 8वीं बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में सिनर

न्यूयॉर्क: इटली के जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को शिकस्त देकर यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जहां उनका सामना हमवतन लोरेंजो मुसेट्टी से होगा। सिनर लगातार आठवें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं।

वर्ल्ड नंबर 1 और गत यूएस ओपन चैंपियन सिनर ने बुब्लिक के खिलाफ 6-1, 6-1, 6-1 से जीत हासिल की। ​​यह मुकाबला 81 मिनट तक चला। इस मुकाबले में बुब्लिक ने 13 डबल फॉल्ट किए। उन्होंने कुल 31 अनफोर्स्ड एरर किए।

24 वर्षीय सिनर लगातार आठवें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे हैं। पिछली बार सिनर को इस चरण से पहले 2023 यूएस ओपन में हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्हें चौथे राउंड में अलेक्जेंडर ज्वेरेव के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

सिनर का सामना 10वीं वरीयता प्राप्त म्युसेटी से होगा। पहली बार किसी प्रमुख टूर्नामेंट में सिर्फ इतालवी पुरुषों का एकल क्वार्टर फाइनल होगा।

वर्ल्ड नंबर 1 सिनर इस भिड़ंत में 2-0 के एटीपी हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के साथ उतरेंगे।

जैनिक सिनर ने मुकाबले से पहले कहा, "यह देखना बहुत अच्छा है। इतालवी टेनिस इस समय शानदार फॉर्म में है। हमारे पास इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतनी सारी अलग-अलग खेल शैलियां हैं।"

उन्होंने कहा, "लोरेंजो मुसेट्टी शायद हमारे सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। मैं इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। एक इतालवी खिलाड़ी के नजरिए से, सेमीफाइनल में एक इतालवी खिलाड़ी का होना यकीनन बहुत अच्छी बात है।"

सिनर ने कार्लोस अल्काराज के साथ पीआईएफ एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 की दौड़ में अपनी गति बनाए रखी है। वर्ल्ड नंबर 1 बने रहने के लिए उन्हें यूएस ओपन में इस स्पेनिश खिलाड़ी से बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

24 साल 8 दिन की उम्र में सिनर चारों ग्रैंड स्लैम में 20 जीत हासिल करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रोजर फेडरर को पछाड़ दिया है, जो 2006 में 24 साल 294 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बने थे।