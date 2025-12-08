खेल

जूनियर विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप: वेल्स के खिलाफ भारत की 3-1 से शानदार जीत

सैंटियागो, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। एफआईएच जूनियर विमेंस वर्ल्ड कप के 9/11 क्वालिफिकेशन मैच में भारत ने वेल्स के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज की। यह मुकाबला एस्टाडियो नेशनल के सेंट्रो डेपोर्टिवो डी हॉकी सेस्पेड में आयोजित हुआ। अब भारत 9 दिसंबर को अपने अगले मैच में उरुग्वे से भिड़ेगा।

भारत ने आक्रामक अंदाज में मुकाबले की शुरुआत की। शुरुआती 30 सेकंड में ही पेनाल्टी कॉर्नर हासिल करते हुए भारत ने मोमेंटम बनाया। हालांकि, गोल करने में कामयाबी नहीं मिल सकी।

मुकाबले के चौथे मिनट वेल्स ने पेनाल्टी स्ट्रोक मिस कर दिया। भारत की तरफ से एक तेज और शानदार बचाव किया गया। आखिरकार, मुकाबले के 14वें मिनट में हिना बानो ने टैप-इन से खाता खोला। यहां से भारत ने मुकाबले में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली।

अपनी बढ़त को दोगुना करने की कोशिश में भारत ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में पेनाल्टी कॉर्नर से दबाव बनाए रखा। टीम इंडिया लगातार गोल करने के मौके बनाती रही और आखिरकार इसमें सफलता मिली।

मुकाबले के 24वें मिनट में साक्षी राणा का पहला शॉट सुनेलिता टोप्पो के पास गया, जिन्होंने पास से गोल दागते हुए भारत को मुकाबले में 2-0 से आगे कर दिया।

भारत ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही गोल दागते हुए 3-0 से बढ़त हासिल कर ली।

मुकाबले के 31वें मिनट इशिका ने वेल्स की गोलकीपर के रिबाउंड पर गोल किया। ज्योति सिंह की टीम ने मैच में अपनी रफ्तार बनाए रखी। भारत ने दबाव बनाकर वेल्स के डिफेंस को बार-बार भेदा। इस बीच गोल करने के कुछ मौके बने और तीसरे क्वार्टर की समाप्ति तक भारत ने वेल्स को अपने ही हाफ में धकेल दिया।

मुकाबले के अधिकांश समय बॉल पर कब्जा रखने के बाद, भारत ने आखिरी क्वार्टर में अपनी बढ़त मजबूत करने के लिए और गोल करने के मौके तलाशने की कोशिश की।

वेल्स को मैच के 52वें मिनट में मौका मिला। एलोइस मोआट ने टीम के लिए पहला गोल दागते हुए भारत की बढ़त कम कर दी। हालांकि, अभी भी टीम इंडिया के पास शानदार लीड थी। वेल्स के लिए यह सांत्वना गोल था, क्योंकि भारत ने अपना दबदबा बनाए रखते हुए मुकाबला 3-1 से जीत लिया।

--आईएएनएस

आरएसजी

