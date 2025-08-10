खेल

जूनियर विमेंस हॉकी नेशनल्स: हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल में

Aug 10, 2025, 12:29 AM

काकीनाडा, 9 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश की टीमों ने शनिवार को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप- डिवीजन 'ए' के क्वार्टर फाइनल में अपने-अपने मैच जीते। इसी के साथ इन चारों टीमों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

क्वार्टर फाइनल में, हॉकी हरियाणा ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 4-1 से हराया, जबकि छत्तीसगढ़ हॉकी ने हॉकी मध्य प्रदेश को 2-1 से मात दी। हॉकी झारखंड ने हॉकी पंजाब को 3-1 से, जबकि उत्तर प्रदेश हॉकी ने हॉकी महाराष्ट्र को 2-1 से शिकस्त दी।

दिन के पहले मैच में, हॉकी हरियाणा ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा पर 4-1 से आसान जीत दर्ज की। विजेता टीम ने काजल (दूसरे मिनट) के शुरुआती गोल और दूसरे क्वार्टर में सुप्रिया (27वें मिनट) के एक और गोल के साथ मैच की शुरुआत जोरदार तरीके से की।

कप्तान शशि खासा (36वें मिनट) ने भी तीसरे क्वार्टर में एक गोल करके स्कोरशीट में जगह बनाई। अंतिम क्वार्टर में, अमीषा एक्का (47वें मिनट) ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के लिए एक सांत्वना गोल किया, लेकिन सावी (60वें मिनट) ने हॉकी हरियाणा के लिए फिर से गोल दागकर अपनी टीम को बड़ी बढ़त दिला दी।

दिन के दूसरे मुकाबले में छत्तीसगढ़ हॉकी ने हॉकी मध्य प्रदेश को शूटआउट में 2-1 से हराया, जबकि चार क्वार्टर में स्कोर 1-1 से बराबर रहा था। यशोदा (दूसरे मिनट) ने छत्तीसगढ़ हॉकी के लिए शुरुआती गोल किया। हालांकि, हुदा खान (15वें मिनट) ने पहले क्वार्टर के अंत में हॉकी मध्य प्रदेश के लिए बराबरी का गोल दागा।

अगले तीन क्वार्टर में दोनों टीमें गेंद पर कब्जा जमाने के लिए जूझती रहीं, लेकिन कोई भी टीम विजयी गोल नहीं कर सकी। हॉकी मध्य प्रदेश के लिए काजल ने शूटआउट के दौरान अपने एक प्रयास में गोल किया, जबकि छत्तीसगढ़ हॉकी की कप्तान रुक्मणी ने शूटआउट के दौरान अपने दोनों प्रयासों में गोल करके अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया।

तीसरे क्वार्टर फाइनल में, हॉकी झारखंड ने हॉकी पंजाब को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाई। हॉकी पंजाब की पवनप्रीत कौर (छठे मिनट) ने पेनाल्टी कॉर्नर पर पहला गोल किया, लेकिन उनकी बढ़त केवल एक मिनट तक ही टिक पाई। हॉकी झारखंड के लिए स्वीटी डुंगडुंग (सातवें मिनट) ने फील्ड गोल करके बराबरी का स्कोर बनाया, इसके बाद शांति कुमारी (22वें मिनट') और रोशनी आइंद (46वें मिनट) ने गोल करके जीत सुनिश्चित कर दी।

दिन के आखिरी मुकाबले में उत्तर प्रदेश हॉकी ने हॉकी महाराष्ट्र पर 2-1 से जीत दर्ज की। बेहद करीबी और गोलरहित पहले हाफ के बाद, सल्लू पुखरामबम (36वें मिनट) ने तीसरे क्वार्टर में उत्तर प्रदेश हॉकी के लिए पहला गोल दागा। हालांकि, कुछ ही क्षणों बाद, हॉकी महाराष्ट्र की दीक्षा नितिन शिंदे (45वें मिनट) ने फील्ड गोल करके मैच को फिर से बराबरी पर ला दिया। मैच के आखिरी क्वार्टर में, रश्मि पटेल (55वें मिनट) ने उत्तर प्रदेश हॉकी के लिए पेनाल्टी कॉर्नर पर विजयी गोल किया।

