जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप : जानिए पांचवें दिन किस-किस टीम ने जीते मुकाबले?

जालंधर, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप के पांचवें दिन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में डिवीजन 'ए' के चार, जबकि डिवीजन 'बी' के तीन मैच खेले गए।

डिवीजन 'ए' में कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब ने जीत दर्ज की, जबकि डिवीजन 'बी' में चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली ने अपने-अपने मुकाबले जीते।

डिवीजन 'ए' पूल का पहला मैच हॉकी कर्नाटक और हॉकी आंध्र प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें हॉकी कर्नाटक ने 10-1 से बड़ी जीत दर्ज की।

कर्नाटक के लिए हरपाल ने 12वें मिनट और 35वें मिनट गोल किया, जबकि तनिश रमेश हुलाकुंड ने 17वें और 56वें मिनट दो-दो गोल दागे।

इनके अलावा कप्तान ध्रुव बीएस (25वें मिनट), अचैया एमएम (24वें मिनट), कुशल बोपैया सीबी (51वें मिनट), राजू मनोज गायकवाड़ (पांचवें मिनट), नितेश शर्मा (10वें मिनट) और पूजित केआर (58वें मिनट) ने एक-एक गोल दागा।

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश के लिए एकमात्र गोल पाटन असद मुसफिन खान ने 29वें मिनट में गोल किया।

डिवीजन 'ए' के दूसरे मुकाबले में, हॉकी हरियाणा ने दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव हॉकी को 3-0 से हराया।

हॉकी हरियाणा के लिए नितिन (19वें मिनट), चिराग (58वें मिनट) और सुनील (59वें मिनट) ने एक-एक गोल किया।

एक अन्य मैच में उत्तर प्रदेश हॉकी ने हॉकी महाराष्ट्र को 9-2 से शिकस्त दी।

उत्तर प्रदेश हॉकी के लिए उज्जवल पाल ने 17वें और 26वें मिनट गोल किया, जबकि मिथिलेश यादव ने आठवें और 57वें मिनट दो-दो गोल किए।

इनके अलावा, सत्यम पांडे (56वें मिनट), फहद खान (25वें मिनट), आकाश पाल (53वें मिनट), मनोज यादव (60वें मिनट) और वेवंशी त्रिलोकी (छठे मिनट) ने एक-एक गोल किए।

दूसरी ओर, हॉकी महाराष्ट्र के लिए कप्तान अर्जुन संतोष हरगुडे ने 30वें मिनट, जबकि कार्तिक रमेश पटारे ने 48वें मिनट गोल दागे।

इस पूल का आखिरी मैच हॉकी पंजाब और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के बीच खेला गया, जिसमें हॉकी पंजाब ने 8-4 से जीत दर्ज की।

हॉकी पंजाब के लिए अमनदीप ने 21वें और 29वें मिनट गोल किए, जबकि लवनूर सिंह ने 43वें और 52वें मिनट गोल किया। जोबनप्रीत सिंह ने 53वें और 54वें मिनट गोल किया।

इनके अलावा, चरणजीत सिंह ने मुकाबले के पांचवें मिनट गोल दागा, जबकि कप्तान गुरसेवक सिंह ने 44वें मिनट गोल किया।

तमिलनाडु हॉकी यूनिट के लिए आकाश ने 12वें मिनट गोल किया। इसके बाद मणिमारन ने 21 वें, 27वें और 40वें मिनट में गोल किए।

दिन के पहले डिवीजन 'बी' मैच में, हॉकी हिमाचल को हॉकी चंडीगढ़ ने 3-5 शिकस्त दी। हॉकी चंडीगढ़ की ओर से गुरजीत सिंह ने पांच में से चार गोल दागे। गुरजीत ने मुकाबले के 35वें मिनट, 48वें मिनट, 51वें मिनट और 56वें मिनट पर गोल किया। इस टीम के लिए पांचवां गोल शरणदीप सिंह ने 23वें मिनट में किया।

वहीं, हॉकी हिमाचल के लिए अनुभव रंगरा (52वें मिनट), अनुज (छठे मिनट) और तनिश कुमार (39वें मिनट) ने एक-एक गोल किया।

अगला मुकाबला जम्मू-कश्मीर और हॉकी अरुणाचल के बीच खेला गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर ने 5-4 से जीत दर्ज की। विजेता टीम के सभी गोल कप्तान राजवीर सिंह ने दागे।

कप्तान ने मुकाबले के 13वें मिनट, 23वें मिनट, 46वें मिनट, 53वें मिनट और 60वें मिनट गोल किए। वहीं, हॉकी अरुणाचल की ओर से सतीश कुमार ठाकुर (21वें मिनट), विवेक यादव (नौवें मिनट), अभि राजभर (42वें मिनट) और कप्तान अमरजीत सिंह (38वें मिनट) ने एक-एक गोल किया।

डिवीजन 'बी' में दिन का आखिरी मैच दिल्ली और हॉकी उत्तराखंड के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने 3-0 से आसान जीत दर्ज की। दिल्ली के लिए भानु ने सातवें और 38वें मिनट दो गोल किए, जबकि तीसरा गोल 50वें मिनट युवराज सिंह ने दागा।

