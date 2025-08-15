खेल

जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप : चंडीगढ़-उत्तराखंड की जीत, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बीच मुकाबला ड्रॉ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 15, 2025, 05:41 AM

जालंधर, 14 अगस्त (आईएएनएस)। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप के तीसरे दिन हॉकी चंडीगढ़ और हॉकी उत्तराखंड ने डिवीजन 'बी' के अपने-अपने मुकाबले जीते। वहीं, हॉकी हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बीच मैच ड्रॉ रहा।

गुरुवार की शुरुआत हॉकी हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बीच डिवीजन 'बी' के मुकाबले से हुई। यह मैच 5-5 से ड्रॉ रहा। इसी के साथ टीमों ने एक-एक अंक साझा किया।

जम्मू-कश्मीर के कप्तान राजवीर सिंह शानदार फॉर्म में नजर आए, जिन्होंने मुकाबले के पहले मिनट, 19वें मिनट और 34वें मिनट गोल की हैट्रिक बनाई।

जम्मू-कश्मीर की टीम के अन्य दो गोल रोहनप्रीत सिंह (51वें मिनट) और गमनप्रीत सिंह (56वें मिनट) ने दागे।

हॉकी हिमाचल के लिए गौरव कुमार ने 43वें मिनट और 53वें मिनट दो गोल किए, जबकि अनुज (15वें मिनट), प्रांशु चौधरी (18वें मिनट) और सुखमनप्रीत सिंह (27वें मिनट) ने भी एक-एक गोल टीम के खाते में जोड़े।

दूसरे मैच में हॉकी चंडीगढ़ ने डिवीजन 'बी' के पूल ए मुकाबले में हॉकी अरुणाचल पर 4-3 से जीत दर्ज की।

विजेता टीम के लिए रिशव (आठवें मिनट), मोहम्मद जैद (19वें मिनट), फतेह सिंह (31वें मिनट) और प्रभजोत सिंह (33वें मिनट) ने एक-एक गोल किए। वहीं, अरुणाचल की ओर से कप्तान अमरजीत सिंह (17वें मिनट, 36वें मिनट और 53वें मिनट) ने हैट्रिक लगाई।

दिन के अंतिम मुकाबले में हॉकी उत्तराखंड ने असम हॉकी पर 8-1 से शानदार जीत हासिल की।

हॉकी उत्तराखंड के लिए विशाल कुमार (दूसरे मिनट), नवीन प्रसाद (14वें मिनट) ने एक-एक गोल किया, जबकि महेंद्र सिंह बिष्ट (33वें मिनट और 37वें मिनट), रोहित ऐरी (32वें मिनट और 45वें मिनट) और सूरज कुमार (55वें मिनट और 60वें मिनट) ने दो-दो गोल किए।

असम हॉकी के लिए रोहन एक्का ने 29वें मिनट एकमात्र गोल दागा।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...