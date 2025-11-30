खेल

जूनियर हॉकी विश्व कप: भारत ने ओमान को 17-0 से हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 30, 2025, 03:24 AM

चेन्नई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप बी के मैच में ओमान को 17-0 के बड़े अंतर से हराया।

भारत की तरफ से मनमीत सिंह (17', 26', 36'), अर्शदीप सिंह (4', 33', 40') और दिलराज सिंह (29', 32', 58') ने गोल की हैट्रिक लगाई, जबकि अनमोल एक्का (29'), अजीत यादव (34', 47'), गुरजोत सिंह (39', 45'), इंगालेम्बा थौनाओजम लुवांग (43', 50'), और सरदा नंद तिवारी (55') ने भी गोल किए।

इस जीत के साथ, भारत अंकतालिका में स्विट्जरलैंड से 24 गोल आगे शीर्ष पर है।

शुरुआती क्वार्टर काफी अलग था। भारतीय टीम ने चौथे मिनट में किया था। इसके बावजूद ओमान का डिफेंस में अच्छा रहा था। ओमान भारत की अटैकिंग स्पीड को धीमा करने में कामयाब रहा और उसे अपनी बढ़त बढ़ाने का कोई खास मौका नहीं मिला। दो मिनट के क्वार्टर ब्रेक के बाद, भारत ने नए तरीके से वापसी की और दूसरे क्वार्टर के तीन मिनट के अंदर, मनमीत सिंह के जरिए दूसरा गोल दागा।

दूसरे क्वार्टर में तीन गोल हुए जिससे भारत के हाई-स्कोरिंग गेम की रफ्तार बनी। मनमीत ने 26वें मिनट में फिर से गोल किया, जबकि अनमोल और दिलराज ने 29वें मिनट में गोल दागा। पहले हाफ के आखिर तक भारत की बढ़त 5-0 थी।

भारत तीसरे क्वार्टर में पूरी तरह से नियंत्रण में था और पीसीएस को गोल में बदलने की अपनी शुरुआती मुश्किलों को भी पार किया। तीसरे क्वार्टर में पांच मिनट के अंदर चार गोल हुए। मनमीत ने अपनी हैट्रिक पूरी की। दिलराज और अर्शदीप ने दो-दो गोल किए। तीसरे क्वार्टर में तीन और गोल हुए जिससे ओमान की कमर टूट गई और भारत की फॉरवर्ड लाइन के लगातार हमलों के आगे उनका डिफेंस कमजोर साबित हुआ।

12-0 की बढ़त के साथ चौथे क्वार्टर में उतरी भारतीय टीम की जीत तय थी। भारत ने चौथे क्वार्टर में भी पांच और गोल किए और 17-0 की यादगार जीत दर्ज की।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...