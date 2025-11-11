जनवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगा अफगानिस्तान

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच अगले साल तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए अहम होगी।

यह द्विपक्षीय सीरीज 19-22 जनवरी के बीच खेली जाएगी, जिसके बाद फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका के बीच टी20 फॉर्मेट का महाकुंभ खेला जाना है।

क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) के क्रिकेट निदेशक माइल्स बास्कोम्बे ने कहा, "यह सीरीज हमारी तैयारी के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करती है। उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में मजबूत प्रतिद्वंदियों का सामना करने से हमें अपने संयोजन और रणनीति को निखारने में मदद मिलेगी। यह हमारे खिलाड़ियों को भारत और श्रीलंका जैसी पिचों पर आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका भी देगा।"

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, "एक वैश्विक आयोजन के कगार पर वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला हमारी टीम के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी मेगा इवेंट के लिए तैयारियों को बेहतर बनाने का एक शानदार मौका है।"

अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि अगला मैच 21 जनवरी को होगा। 22 जनवरी को सीरीज का तीसरा मैच खेला जाना है। सभी मुकाबलों का आयोजन शारजाह में होगा।

वेस्टइंडीज ने पिछले टी20 विश्व कप की सह-मेजबानी की थी, जिसमें टीम सुपर आठ चरण तक पहुंची, लेकिन नॉकआउट में जगह नहीं बना पाई। अफगानिस्तान टी20 विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचा था।

अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है। वेस्टइंडीज ने 5 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि अफगानिस्तान को 3 मुकाबलों में जीत नसीब हुई।

दोनों देशों के बीच पहली बार 27 मार्च 2016 को टी20 मैच खेला गया था। विश्व कप के इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने 6 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार चार टी20 मुकाबले अपने नाम किए।

यहां से अफगानिस्तान ने लगातार दो मैच जीते, जिसके बाद 17 जुलाई 2024 को वेस्टइंडीज ने 104 रन से बड़ी जीत दर्ज की।

--आईएएनएस

आरएसजी