जनवरी में टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा पाकिस्तान, जानें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। श्रीलंका क्रिकेट टीम अगले साल टी20 विश्व कप से पहले जनवरी में तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की मेजबानी करेगी। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाना है। इससे पहले, 7-11 जनवरी के बीच दोनों देश टी20 सीरीज के 3 मुकाबले खेलेंगे।

श्रीलंका क्रिकेट ने अपने इंस्टाग्राम पर कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया, "पाकिस्तान की नेशनल टीम जनवरी 2026 में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। सभी मैच दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होंगे।"

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की ओर से जारी बयान में कहा गया, "यह दौरा टीम को अगले साल के ग्लोबल इवेंट से पहले कीमती मैच प्रैक्टिस का मौका देगा।"

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच 7 जनवरी को दांबुला में टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिसके बाद 9 जनवरी को सीरीज का दूसरा मैच आयोजित होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाना है। सीरीज के तीनों मैच दाबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 के अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी। ऐसे में यह द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान को श्रीलंका के हालात से खुद को परिचित करने का मौका देगी। हाल ही में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे और श्रीलंका के विरुद्ध त्रिकोणीय सीरीज अपने नाम की थी।

टी20 विश्व कप 2026 के लिए 20 टीमों को 5-5 टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान ग्रुप-ए में हैं। इनके साथ नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका की टीमें भी मौजूद हैं।

श्रीलंका-पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज का कार्यक्रम:

पहला टी20: 7 जनवरी 2026, (रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दांबुला)

दूसरा टी20: 9 जनवरी 2026, (रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दांबुला)

तीसरा टी20: 11 जनवरी 2026, (रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दांबुला)

--आईएएनएस

आरएसजी