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जिनेवा ओपन: रूड की आसान जीत, पोपीरिन और मुनार पहले राउंड में आगे बढ़े

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 09:56 AM
जिनेवा ओपन: रूड की आसान जीत, पोपीरिन और मुनार पहले राउंड में आगे बढ़े

जिनेवा, 19 मई (आईएएनएस)। जिनेवा ओपन में मंगलवार को कैस्पर रूड ने आत्मविश्वास भरी शुरुआत की। क्ले-कोर्ट के इस माहिर खिलाड़ी ने जेन्सन ब्रुक्सबी को सीधे सेटों में हराकर स्विट्जरलैंड में दूसरे राउंड में जगह बना ली है।

वर्ल्ड नंबर-17 खिलाड़ी को 6-3, 7-5 से जीत हासिल करने में सिर्फ 92 मिनट लगे। उन्होंने अपने खास 'हेवी टॉपस्पिन' और 'बेसलाइन कंट्रोल' का इस्तेमाल करते हुए पूरे मैच पर दबदबा बनाए रखा, जो कभी भी उनके हाथ से बाहर नहीं निकला।

रूड की यह ताजा जीत उनके व्यस्त और सफल क्ले-कोर्ट सीजन के दौरान आई है, जिसमें उन्होंने एक थकाने वाले शेड्यूल के बाद अपनी लय फिर से हासिल की है। कुछ ही दिन पहले, वह रोम में एक बड़े फाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी जानिक सिनर ने हराया था। सिनर हाल ही में इतिहास के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 'करियर गोल्डन मास्टर्स' का खिताब पूरा किया है।

लगातार मैच खेलने के बावजूद, रूड जिनेवा में शारीरिक रूप से तरोताज़ा और रणनीतिक रूप से बेहद चुस्त नजर आए। उन्होंने मैच के अहम पलों पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखते हुए 21 'विनर्स' लगाए और अपनी तरफ से होने वाली गलतियों को सिर्फ 12 तक सीमित रखा।

60वीं रैंक वाले ब्रुक्सबी को एक बार फिर क्ले-कोर्ट पर अपनी लय बनाए रखने में काफी संघर्ष करना पड़ा। इस सीजन में इस सतह पर यह इस अमेरिकी खिलाड़ी की लगातार पांचवीं हार है। क्ले-कोर्ट की धीमी गति वाली परिस्थितियां उनके रक्षात्मक खेल की कमजोरियों को लगातार उजागर कर रही हैं। हालांकि, साल की शुरुआत में 'हार्ड कोर्ट' पर उनका प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था, जिसमें फरवरी में क्वार्टरफाइनल तक पहुंचना भी शामिल है, लेकिन वह स्विट्जरलैंड में उस स्तर के खेल को दोहरा नहीं पाए।

दो बार के फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट रूड का जिनेवा में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, उन्होंने इस एटीपी 250 टूर्नामेंट में पहले भी तीन बार खिताब जीते हैं। अपने क्ले-कोर्ट के शानदार प्रदर्शन को जारी रखने की उम्मीद के साथ, अगले राउंड में उनका मुकाबला एड्रियन मन्नारिनो या राफेल कोलिग्नन में से किसी एक से होगा।

तीसरे दिन, एलेक्सी पोपीरिन ने फ्रेंच क्वालिफायर क्लेमेंट टैबुर के खिलाफ तीन सेटों की कड़ी टक्कर में जीत हासिल की। ​​आखिरकार उन्होंने 7-6(2), 6-7(5), 6-4 से जीत दर्ज करते हुए टॉप सीड टेलर फ्रिट्ज के साथ दूसरे दौर में मुकाबले की जगह पक्की कर ली।

फ्रिट्ज मार्च में मियामी के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता में वापसी कर रहे हैं, और पोपीरिन के जोरदार प्रदर्शन के बाद उनकी तुरंत ही कड़ी परीक्षा होगी।

आठवीं सीड जाउमे मुनार ने भी आसानी से आगे बढ़ते हुए, अमेरिकी क्वालिफायर निशेष बसवरेड्डी को सिर्फ 75 मिनट में 6-0, 6-3 से हरा दिया। अब यह स्पेनिश खिलाड़ी अगले मुकाबले में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को कोमेसाना का सामना करेगा, जैसे-जैसे टूर्नामेंट का स्वरूप स्पष्ट होता जा रहा है।

--आईएएनएस

आरएसजी

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