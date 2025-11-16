खेल

जानिए कब और कहां होगा आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 16, 2025, 04:48 AM
जानिए कब और कहां होगा आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन?

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा। सभी 10 फ्रेंचाइजी ने अपने-अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मिनी ऑक्शन की तारीख और वेन्यू से भी पर्दा हटा दिया।

बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में बताया है कि सभी 10 टीमों ने कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें 49 विदेशी खिलाड़ियों समेत कुछ ट्रेड किए गए खिलाड़ी भी हैं।

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 10 टीमों के पास 77 स्लॉट शेष हैं। सभी फ्रेंचाइजी के पर्स में कुल मिलाकर 237.55 करोड़ रुपये हैं।

प्रत्येक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल कर सकती है। पंजाब किंग्स ने सर्वाधिक 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनके अलावा, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस ने 20-20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।

इस ऑक्शन कोलकाता नाइटर राइडर्स (केकेआर) के पर्स में सबसे अधिक 64.3 करोड़ रुपये होंगे। टीम ऑक्शन में 13 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ सकती है।

केकेआर ने मिनी ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल (12 करोड़) और वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रुपये) जैसे महंगे खिलाड़ियों को रिलीज किया है। टीम के पास 6 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए स्लॉट शेष हैं।

दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पास अधिकतम 9 स्लॉट भरने के लिए 43.4 करोड़ रुपये शेष हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में 25.5 करोड़ रुपये शेष हैं। इस टीम ने 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें 6 विदेशी हैं। अब यह फ्रेंचाइजी मिनी ऑक्शन में अपने साथ 10 खिलाड़ियों को जोड़ सकती है।

मुंबई इंडियंस इस मिनी ऑक्शन में सबसे कम रकम के साथ उतरेगी। इस फ्रेंचाइजी ने अपने लगभग सभी नामी खिलाड़ियों को रिटेन किया है। मुंबई इंडियंस के पर्स में सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये शेष हैं। टीम अधिकतम 5 खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल कर सकती है।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...