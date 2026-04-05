ISL Match Result : ऋत्विक का आखिरी मिनट में गोल, जमशेदपुर एफसी और मोहन बागान एसजी का मुकाबला ड्रॉ

जमशेदपु: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 के मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट (एमबीएसजी) के खिलाफ जोरदार वापसी करते हुए मैच 1-1 से ड्रॉ कराया। इस मैच में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी ऋत्विक कुमार दास ने स्टॉपेज-टाइम में एक शानदार हेडर लगाकर गोल किया।

शनिवार को जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच के बाद, दोनों टीमें सात मैचों में 14-14 प्वाइंट्स पर बनी हुई हैं। ऋत्विक कुमार दास को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

मैच की शुरुआत काफी तेज गति से हुई, जिसमें जमशेदपुर एफसी ने शुरुआत में ही विरोधी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि, मेहमान टीम ने 15वें मिनट में खेल के प्रवाह के विपरीत जाकर, एक बेहद शानदार पल का फायदा उठाते हुए मैच का पहला गोल दागा।

सुभाषीश बोस ने पेनाल्टी एरिया के बाहर लिस्टन कोलाको को गेंद पास की। कोलाको ने अपने दाएं पैर से एक जोरदार शॉट लगाया, जो जमशेदपुर के डिफेंस के ऊपर से होता हुआ गोलपोस्ट के क्रॉसबार के निचले हिस्से से टकराया और फिर गोल के अंदर जा गिरा। इस गोल की बदौलत 'मैरिनर्स' (मोहन बागान) ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली।

मेजबान टीम ने भी पूरी शिद्दत के साथ जवाबी हमला किया। उन्होंने विंसी बैरेटो और मोहम्मद सनन की तेज गति का इस्तेमाल करते हुए विंग्स से हमले बोले, लेकिन वे अटैकिंग थर्ड में कोई ठोस नतीजा निकालने में नाकाम रहे।

मोहन बागान सुपर जायंट 35वें मिनट में अपनी बढ़त को दोगुना करने के बेहद करीब पहुंच गई थी। इस मौके पर लिस्टन कोलाको ने रॉबसन को गेंद पास की, लेकिन रॉबसन का शॉट गोलपोस्ट के बिल्कुल सामने से गुजर गया और स्लाइड करते हुए गोल बचाने की कोशिश कर रहे जेमी मैकलारेन से बाल-बाल बच निकला।

हाफ-टाइम से ठीक पहले, दोनों टीमों के बीच शारीरिक संघर्ष काफी तेज हो गया। इसी दौरान विंसी बैरेटो पर फाउल करने के कारण अल्बर्टो रोड्रिगेज को येलो कार्ड दिखाया गया। जमशेदपुर एफसी ने दूसरे हाफ में बराबरी का गोल करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन एक मजबूत डिफेंस के सामने उन्हें पास बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी।

मुकाबले में कई कड़े और रोमांचक पल देखने को मिले, जिसमें लाजार सिरकोविच को सिर में चोट भी लगी, जिसके बाद ओवेन कॉयल ने टीम में बदलाव करते हुए नए खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा। समय समाप्त होने के करीब दोनों कोचों ने अहम बदलाव किए। मोहन बागान सुपर जायंट ने जेसन कमिंग्स और दीपक टांगरी को मैदान में उतारा ताकि बढ़त बरकरार रखी जा सके, जबकि मेजबान टीम ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 86वें मिनट में ऋत्विक कुमार दास को शामिल किया।

आखिरकार, यह संघर्ष रंग लाया। इंजरी टाइम के आखिरी पलों में, 95वें मिनट में राफेल मेस्सी बूली ने बाएं फ्लैंक से सटीक क्रॉस बॉक्स में डाला, जहां बिना किसी दबाव के खड़े ऋत्विक कुमार दास ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को गोलकीपर विशाल कैथ के पार पहुंचा दिया और जमशेदपुर को मैच में बराबरी दिला दी।

--आईएएनएस