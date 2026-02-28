Jammu Kashmir Ranji History : 'जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी तारीफ के पूरी तरह हकदार हैं,' रणजी ट्रॉफी जीतने पर जय शाह ने बधाई दी

हुबली: जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। कर्नाटक के खिलाफ यह मुकाबला ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर ने यह टाइटल जीता है।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने जम्मू-कश्मीर को उनकी पहली ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत के लिए बधाई देते हुए इस उपलब्धि को लगन और सामूहिक प्रयास का सबूत बताया है। शाह का मानना है कि यह जीत इस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।

जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक जीत पर शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हिम्मत और लगन की एक शानदार कहानी लिखने के लिए भारत में जम्मू-कश्मीर टीम को बधाई। हालांकि, खिलाड़ी इस तारीफ के पूरी तरह हकदार हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट और प्रशासक के योगदान को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत की है।"

जम्मू-कश्मीर ने इस मैच की पहली पारी में 584 रन बनाए। इसके जवाब में कर्नाटक की टीम पहली पारी में सिर्फ 293 रन ही बना सकी। जम्मू-कश्मीर ने अपनी दूसरी पारी में 113 ओवरों के खेल तक 4 विकेट खोकर 342 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

जम्मू-कश्मीर ने पांच दिन के फाइनल में कर्नाटक पर पहली इनिंग में अहम बढ़त हासिल करके अपना पहला टाइटल जीता। इस जीत का नतीजा था धैर्य, हिम्मत और हर तरह से बेहतरीन खेल।

इस जीत के तुरंत नतीजे से कहीं ज्यादा असर पर जोर देते हुए, शाह ने भरोसा जताया कि यह जीत इस इलाके के उभरते हुए क्रिकेटर्स को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि यह जीत इस इलाके की आज की पीढ़ी के दिलों में भरोसा जगाएगी और अगली पीढ़ी को बल्ला या गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगी।"

शाह ने क्रिकेट की प्रेरणा देने वाली कहानियां बनाने की हमेशा रहने वाली काबिलियत पर भी जोर दिया और उम्मीद जताई कि जम्मू और कश्मीर की कामयाबी को बड़े पैमाने पर पहचान मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा, "हमारा खेल दुनिया भर से प्रेरणा देने वाली ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है और मुझे उम्मीद है कि इसे भी उतनी ही तारीफ मिलेगी।"

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने टीम में आए बदलाव पर बात करते हुए इसकी सफलता का श्रेय शुरुआती कोशिशों को दिया। उन्होंने बोर्ड के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह की लीडरशिप पर जोर देते हुए लिखा, "मुझे लगता है कि यह एक शानदार सफर रहा है। यह जून 2021 में शुरू हुआ था, और मैं उस समय बीसीसीआई को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमें जो सपोर्ट दिया, खासकर जय भाई को। वह पहले सेक्रेटरी थे, जो 67 साल के बाद जम्मू आए। उन्होंने हमारी हालत देखी और फिर हम सभी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।"

वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा, "लड़कों, आपने कर दिखाया। आपने इतिहास रच दिया। इस शानदार रणजी ट्रॉफी जीत के लिए जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को दिल से बधाई। आपने न सिर्फ सबको गर्व महसूस कराया है, बल्कि अपने चयनकर्ताओं के आप पर दिखाए गए भरोसे को भी सही साबित किया है।"

--आईएएनएस