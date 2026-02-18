खेल

Jammu Kashmir Cricket : पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंची जम्मू-कश्मीर, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी बधाई

आकिब नबी और पारस डोगरा की धमाकेदार परफॉर्मेंस से जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रचा।
Feb 18, 2026, 02:03 PM
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बंगाल जैसी मजबूत और बड़े सितारों से सजी टीम को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि पर एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने बधाई दी है।

 

मनोज सिन्हा के कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने उनके हवाले से लिखा, "रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में शानदार जीत के लिए जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को बधाई। आपने जम्मू-कश्मीर के खेल इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय लिखा है। पूरे यूटी को आपके शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। आप जीत की यह लय जारी रखें और जम्मू-कश्मीर का नाम रोशन करें।"

 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा पोस्ट के मुताबिक, "मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर रणजी टीम को सेमीफाइनल में जीत और पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर बधाई दी। यह बड़ी कामयाबी टीम के पक्के इरादे, अनुशासन और जम्मू-कश्मीर में बढ़ते खेल संस्कृति को दिखाती है। मुख्यमंत्री ने टीम के कप्तान पारस डोगरा को रणजी ट्रॉफी में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय घरेलू सर्किट के दूसरे खिलाड़ी बनने पर और आकिब नबी को सेमीफाइनल में 9 विकेट लेने पर बधाई दी, जिससे उनके सीजन की 16 पारियों में कुल 55 विकेट हो गए।"

 

मुख्यमंत्री ने फाइनल के लिए टीम को शुभकामनाएं भी दीं।

 

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के कार्यालय की आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा गया, "पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने के लिए जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को बहुत-बहुत बधाई। आपके धैर्य, संकल्प और लड़ने की भावना ने पूरे क्षेत्र को गर्व महसूस कराया है। फाइनल के लिए शुभकामनाएं।"

 

पूर्व क्रिकेटर और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच रह चुके इरफान पठान ने एक्स पर लिखा, "इतिहास रच दिया। जम्मू-कश्मीर अपने पहले रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचा। इन लड़कों को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाते देखकर बहुत गर्व है। आप शानदार हैं, अब्दुल समद, क्या पारी है।"

 

एक अन्य पोस्ट में इरफान ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज और क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे आकिब नबी की भी तारीफ की है।

--आईएएनएस

 

 

 

 

