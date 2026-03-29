Jammu Marathon : जम्मू में नशे के खिलाफ 'हाफ मैराथन' का आयोजन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हरी झंडी

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पर्यटन विभाग और खेल परिषद की ओर से रविवार को 'जम्मू हाफ मैराथन' का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं के बीच नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी की दौड़ें शामिल थीं। अंतरराष्ट्रीय एथलीटों ने 'हाफ मैराथन' में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 21 किमी की दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस आयोजन में मंत्री सतीश शर्मा, अभिनेता व मॉडल मिलिंद सोमन, अभिनेत्री गुल पनाग, खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल और पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक एजाज कैसर भी शामिल हुए।

जम्मू हाफ मैराथन के अवसर पर मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भाईचारे का संदेश जाएगा, जो लोगों को स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'फिट इंडिया' का ब्रांड एंबेसडर बनाया, इसी बहाने हमारे जैसे लोग भी फिट होंगे। आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा आयोजन होंगे। बच्चों के लिए भी आने वाले दिनों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि अगले साल में आईपीएल यहां कराना है। वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन भी कराए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग्स के खिलाफ हम सभी को लड़ना है। मैं सीमाई क्षेत्र में रहता हूं। सीमापार से हर रोज ड्रोन आते हैं। जो इसमें मिला हुआ है, वह देशद्रोही है, चाहे वह नेता है, पुलिसकर्मी है या प्रशासन का अधिकारी है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

अभिनेत्री गुल पनाग ने कहा, "हर मैराथन का संदेश दौड़ने को बढ़ावा देना होता है, लेकिन इस मैराथन का उद्देश्य शांति है। मैं जम्मू के सभी निवासियों को बधाई देना चाहूंगी कि बड़ी संख्या में लोग जम्मू की पहली हाफ मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रशासन ने बेहतर तरीके से सपोर्ट किया है। मेरा मानना है कि जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका हमारी फिटनेस है। अगर हम खुद को तंदुरुस्त नहीं रखेंगे तो हमारी जिंदगी पर असर पड़ेगा।

खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने कहा कि रविवार को बारिश के बावजूद एथलीट बड़ी संख्या में पहुंचे और रेस में हिस्सा लिया है। वॉलिंटियर्स ने यहां खड़े होकर इस कार्यक्रम का समर्थन किया है।

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक एजाज कैसर ने कहा कि रात 1 बजे तक कोई चुनौती नहीं थी। सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित, तैयार और नियोजित था। हालांकि, सुबह के समय मौसम के कारण थोड़ी बाधा आई। इसके बावजूद, हम समय पर शुरुआत करने में सफल रहे और सभी धावकों को उनके निर्धारित मार्गों पर रवाना कर दिया। मौसम को देखते हुए, जम्मू के लोगों का उत्साह, उनका जोश, और साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के एथलीटों की भागीदारी, यह सब बेहद उत्साहवर्धक है।

--आईएएनएस