जेम्स एंडरसन ने लंकाशायर के साथ अपना अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया

मैनचेस्टर, 13 नवंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने लंकाशायर के साथ अपने अनुबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। वह इस टीम के लिए 2026 सीजन की समाप्ति तक खेलते हुए नजर आएंगे। अनुबंध के तहत एंडरसन लंकाशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप और विटैलिटी ब्लास्ट खेलेंगे।

लंकाशायर के साथ अनुबंध को बढ़ाने के बाद एंडरसन ने कहा, "मैं लंकाशायर के साथ एक और साल के लिए अनुबंध करके बेहद खुश हूं। यह क्लब किशोरावस्था से ही मेरा घर रहा है, और एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलते हुए मुझे आज भी वही उत्साह मिलता है जो मुझे अपने पदार्पण के समय मिला था।"

उन्होंने कहा, "मैंने इस साल अपने क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया है और अब भी मुझे लगता है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। मैं लाल और सफेद गेंद दोनों में टीम की सफलता में योगदान देने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पहले की तरह ही उत्सुक हूं।"

लंकाशायर क्रिकेट के निदेशक मार्क चिल्टन ने कहा, "हम बेहद उत्साहित हैं कि जिमी ने लंकाशायर के साथ एक और सीजन के लिए प्रतिबद्धता जताई है। 2025 में उनके प्रदर्शन ने यह दिखा दिया कि वह खेल के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक क्यों हैं। जिमी हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बने हुए हैं, हर दिन मानकों को ऊंचा उठा रहे हैं। पिछले सीजन उनके प्रभाव को देखना शानदार था।"

43 साल के एंडरसन ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लंकाशायर के साथ सीजन 2025 के लिए एक साल का अनुबंध किया था। काउंटी चैंपियनशिप के छह मैचों में 24 की औसत से उन्होंने 17 विकेट लिए। एंडरसन ने पिछले सीजन में विटैलिटी ब्लास्ट में वापसी के दौरान भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। एक दशक से भी ज्यादा समय बाद प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 6.9 की इकॉनमी रेट से 14 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके