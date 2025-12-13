जेम्स एंडरसन 43 की उम्र में बने कप्तान, काउंटी सीजन 2026 में लंकाशायर का नेतृत्व करेंगे

मैनचेस्टर, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बढ़ती उम्र के साथ क्रिकेट में अपने नाम नए-नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। एंडरसन को लंकाशायर ने काउंटी चैंपियनशिप 2026 के लिए कप्तान नियुक्त किया है।

2002 में लंकाशायर के लिए डेब्यू करने वाले जेम्स एंडरसन 2005 में भी कुछ मैचों के लिए टीम की कमान संभाल चुके हैं। पिछले सीजन भी एंडरसन ने टीम की कमान संभाली थी, लेकिन तब वे कार्यवाहक कप्तान थे। अगले सीजन के लिए रेड-बॉल फॉर्मेट में उन्हें पूर्णकालिक कप्तान बना दिया गया है।

कप्तानी मिलने के बाद एंडरसन ने कहा, "पिछले सीजन में लंकाशायर की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नए सीजन में यह भूमिका फुल-टाइम निभाने पर मुझे गर्व है। मैं अप्रैल में नए काउंटी चैंपियनशिप सीजन में टीम को लीड करने के लिए उत्सुक हूं।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास शानदार खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, जिसमें युवा और अनुभवी दोनों शामिल हैं। मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि हम डिवीजन वन में वापस प्रमोशन के साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। हमारी प्राथमिकता यही है।"

एंडरसन ने पिछली गर्मियों में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 300 मैच पूरे किए थे। 304 मैचों में उनके कुल 1,143 विकेट हैं।

टीम के कोच स्टीवन क्रॉफ्ट ने कहा, "जिमी एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता हैं। उनका टीम पर प्रभाव है। उनके पास अपार अनुभव है। जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन के दूसरे हाफ में कप्तानी संभाली, उससे पता चलता है कि वह इस काम के लिए सही इंसान हैं।"

उन्होंने कहा, "एंडरसन मैदान पर अपने प्रदर्शन से भी खिलाड़ियों में प्रेरणा लाते हैं। प्रशिक्षण और जिंदगी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बाकी खिलाड़ियों के लिए उच्च मानक स्थापित करते है।"

जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले एंडरसन टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं। टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वे तेज गेंदबाज हैं और सफलतम गेंदबाजों की सूची में मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद तीसरे स्थान पर हैं। एंडरसन ने 188 टेस्ट में 704 विकेट लिए हैं।

