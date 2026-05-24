जिम्नास्टिक्स: एफआईजी वर्ल्ड चैलेंज कप में भारत की प्रणति नायक ने जीता 'सिल्वर' मेडल

भुवनेश्वर, 23 मई (आईएएनएस)। ओडिशा की जिम्नास्ट प्रणति नायक ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एफआईजी वर्ल्ड चैलेंज कप 2026 के वॉल्ट इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। तीन बार की एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट ने मजबूत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के मुकाबले शानदार प्रदर्शन करते हुए वॉल्ट फाइनल में 13.025 अंक बनाकर पोडियम पर जगह बनाई।

ओडिशा जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन ने शनिवार को बताया कि प्रणति की यह उपलब्धि उनकी अथक मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यह वैश्विक स्तर पर इस खेल में ओडिशा की बढ़ती उपस्थिति को भी दर्शाती है।

31 वर्षीय प्रणति साल 2019, 2022 और 2025 के एशियन चैंपियनशिप संस्करणों के वॉल्ट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। वह दीपा कर्माकर और अरुणा रेड्डी के बाद अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं।

प्रणति को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए हेड कोच अशोक मिश्रा ने कहा, "प्रणति की उपलब्धि भारतीय जिम्नास्टिक्स के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। उनका समर्पण और निरंतरता पूरे देश के युवा एथलीट्स के लिए एक मिसाल कायम करती रहेगी। हम उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकते हुए देखकर बहुत खुश हैं। हमें विश्वास है कि वह आगे और भी बड़ी सफलताएं हासिल करेंगी।"

इस उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए, ओडिशा जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन के मानद सचिव अशोक साहू ने कहा, "एफआईजी वर्ल्ड चैलेंज कप 2026 में प्रणति नायक का रजत पदक ओडिशा के साथ-साथ पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। उनकी उपलब्धि ओडिशा में जिम्नास्टिक्स के बढ़ते स्तर और विश्व मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की हमारे एथलीट्स की अपार क्षमता को दर्शाती है। मैं ओडिशा जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन की तरफ से प्रणति को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी निरंतर सफलता की कामना करता हूं।"

ओडिशा जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन ने प्रणति नायक को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए भविष्य की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी निरंतर सफलता की कामना की है।

--आईएएनएस

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