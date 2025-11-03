जेमिमा रोड्रिगेज के पिता को यकीन, ऐतिहासिक जीत भारतीय महिला क्रिकेट में बदलाव लेकर आएगी

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर पहली बार महिला विश्व कप खिताब अपने नाम किया है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज का परिवार इस ऐतिहासिक जीत से बहुत खुश है। पिता का मानना है कि यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट में बदलाव लेकर आएगी।

जेमिमा के पिता इवान रोड्रिगेज ने आईएएनएस से कहा, "यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जैसे कपिल देव विश्व कप 1983 जीतकर भारतीय क्रिकेट में बदलाव लाए थे। मुझे लगता है कि इसी तरह से महिलाओं के क्रिकेट में भी बदलाव देखने को मिलेगा।"

जेमिमा की मां ने कहा, "मेरी बेटी हमेशा ही काफी मेहनती रही है। वह बेहद प्रोफेशनल हैं। माता-पिता होने के नाते हमने हर कदम पर उनका सपोर्ट किया है।"

जेमिमा के भाई को बहन की इस उपलब्धि पर काफी गर्व है। उन्होंने कहा, "मुझे वाकई बहुत खुशी है। मुझे सभी भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है। जाहिर है कि मैं जेमिमा के लिए बहुत खुश हूं। वह बहुत मेहनती हैं। यह सिर्फ जेमिमा की जीत नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत है। सभी खिलाड़ियों के प्रयास से भारत ने विश्व कप खिताब जीता है। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं।"

जेमिमा ने खिताबी मुकाबले में 37 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन की पारी खेली थी। इस विश्व कप 8 में से 7 मुकाबलों में 58.40 की औसत के साथ 292 रन बनाने वालीं जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 93 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्कों और 17 चौकों के साथ 119 रन बनाए थे। उनकी इसी पारी ने भारत को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया।

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए फाइनल मैच की बात करें, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने 52 रन से खिताब अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी