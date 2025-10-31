जेमिमा रोड्रिगेज : 2022 विश्व कप में हुईं दरकिनार, वही खिलाड़ी बन गई भारत की 'हीरो'

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को नवी मुंबई में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिगेज भारत की जीत की 'नायिका' रहीं, जिन्होंने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ नाबाद 127 रन बनाए। ये वही जेमिमा थीं, जिन्हें विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम में स्थान तक नहीं मिला था।

ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवरों में 338 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने 93 गेंदों में 119 रन की पारी खेली, जबकि एश्ले गार्डनर ने 63 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

महिला वनडे मैच में 300+ रन के लक्ष्य को हासिल करना हासिल नहीं रहा है। इतिहास में ऐसी सिर्फ दो ही टीमें थीं, जिन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाकर महिला वनडे मैच जीता था। ऐसे में फैंस मान बैठे थे कि ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में पहुंचना निश्चित है, लेकिन जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर के हौसले बुलंद थे।

339 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 9.2 ओवरों में 59 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर थी। भारतीय फैंस मायूस थे, लेकिन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ भारतीय टीम का जिम्मा संभाला।

दोनों खिलाड़ियों ने 156 गेंदों में 167 रन की साझेदारी की। कौर 88 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद जेमिमा ने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ नाबाद 127 रन बनाते हुए भारत की जीत दिलाई।

मैच जीतने के बाद दोनों ही खिलाड़ी काफी भावुक नजर आईं। एक और मैदान पर बैठीं जेमिमा अपने आंसू नहीं रोक सकीं, तो दूसरी तरफ ब्राउंडी के पार कप्तान हरमनप्रीत कौर डगआउट में फूट-फूटकर रो रही थीं।

याद दिला दें कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल मैच में भारत को 9 रन से हार का सामना करना पड़ा था। कुछ महीनों के बाद टीम इंडिया हरमनप्रीत के दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होने के बाद टी20 विश्व कप 2023 में जगह बनाने से चूक गई थीं। बीते साल जब विश्व कप सेमीफाइनल दांव पर था, तो भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

इन तीनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया विलेन साबित हुआ था। 30 अक्टूबर को जेमिमा के दिमाग में यह बात थी।

उन्होंने महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल को जीतने के बाद कहा, "मुझे याद है कि हरमनप्रीत के आउट होने पर मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं हैरी दीदी से कह रही थी कि हम दोनों को मैच खत्म करना होगा। हम इसे अंत तक नहीं छोड़ सकते। हम तैयार हैं और जानते हैं कि हम इसे पूरा कर सकते हैं। अंत में वही हुआ।"

हरमनप्रीत का विकेट गिरने के बाद भारत को घरेलू विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए 113 रनों की दरकार थी, जेमिमा कुछ हद तक धीमी नजर आ रही थीं, लेकिन आखिरकार खूंटा गाड़ते हुए भारत को जीत दिलाई।

जेमिमा ने बताया, "थकान के कारण मेरा ध्यान भटक रहा था। लेकिन जब हरमन आउट हो गई, तो मुझे और जिम्मेदारी मिली। मुझे लगा- 'ठीक है, मुझे यहां रहना है। ठीक है, वह आउट हो गई है, मैं उनके लिए भी रन बनाऊंगी।' इससे मैं सही लय में आ गई और फिर मैंने समझदारी से खेलना शुरू कर दिया।"

5 सितंबर 2000 को मुंबई में जन्मीं जेमिमा ने साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जीतने के बाद जेमिमा ने कहा, "18 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना एक बात है, तो टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए कौशल और मानसिक मजबूती बनाए रखना दूसरी बात है।"

जेमिमा को 2022 विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया था, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा था। जेमिमा बताती हैं, "मैं लगभग हर रात रोती थीं और दोस्तों और परिवार के सामने अपनी भावनाओं को छुपाती थीं।"

इसके बाद थोड़े समय के विराम के बाद, जेमिमा ने अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित किया जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है। उन्होंने अपने स्थानीय कोचों के साथ काम किया, मुंबई के मैदानों में गईं और अपनी जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की नायिका जेमिमा ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस