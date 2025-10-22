जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को पारी और 73 रन से हराया, बेन करन बने प्लेयर ऑफ द मैच

हरारे, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट में जिम्बाब्वे ने पारी और 73 रन से जीत दर्ज कर ली है। अपने घर में जिम्बाब्वे ने 12 साल बाद कोई टेस्ट जीता है।

अफगानिस्तान की दूसरी पारी महज 159 रन पर सिमट गई। इब्राहिम जादरान 42 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। वहीं बहीर शाह ने 32 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज अफसर जजई ने 18 रन बनाए। 6 बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सके।

टेस्ट क्रिकेट में साझेदारियों की जरुरत होती है, लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज साझेदारी करने में पूरी तरह विफल रहे। सबसे बड़ी साझेदारी पांचवें विकेट के लिए 49 रन की हुई।

दूसरी पारी में जिम्बाब्वे के स्टार गेंदबाज रिचर्ड नाग्वारा रहे। 27 साल के बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 13 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 और तनाका चिवांगा ने 2 विकेट लिए।

अफगानिस्तान की पहली पारी भी 127 रन पर सिमट गई थी। ब्रैड इवांस ने 5, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2, और तनाका चिवांगा ने 1 विकेट लिए थे।

जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में 359 रन बनाकर अफगानिस्तान पर 232 रन की बढ़त हासिल की थी। सलामी बल्लेबाज बेन करन ने 121 रन की पारी खेली थी। सिकंदर रजा ने 65, निक वलेच ने 49 और ब्रैड इवांस ने 35 रन बनाए थे। अफगानिस्तान के लिए जियाउर रहमान ने 7 विकेट लिए थे।

121 रन की पारी खेलने वाले बेन करन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

जनवरी 2025 में दोनों देशों के बीच बुलावायो में एकमात्र टेस्ट खेला गया था। उस मैच में अफगानिस्तान विजयी रही थी।

अफगानिस्तान ने इस टेस्ट मैच से पहले बांग्लादेश के खिलाफ 3-3 मैचों की टी20 और वनडे मैचों की सीरीज खेली थी। टी20 सीरीज में अफगानिस्तान को तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वनडे में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को

3-0 से हराया था। इस प्रदर्शन के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में अफगानिस्तान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन टीम ने निराश किया।

--आईएएनएस

पीएके