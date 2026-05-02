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जल्दबाजी में वापसी नहीं करना चाहता, एक और इंजरी करियर के लिए घातक हो सकती है: मार्क वुड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 03:12 PM

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड इस गर्मी के अंत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वुड घुटने की चोट की वजह से एशेज सीरीज के पर्थ टेस्ट से बाहर हुए थे।

अपनी तेज रफ्तार वाली गेंद के लिए मशहूर 36 साल के मार्क वुड का करियर चोटों से प्रभावित रहा है। मार्च 2025 में अपने बाएं घुटने की सर्जरी के बाद वुड ने पिछले नवंबर में पर्थ में एशेज के पहले टेस्ट में वापसी की। उनकी वापसी निराशाजनक रही थी, सिर्फ 11 ओवर करने के बाद उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा था। एशेज से पहले भी कोहनी और घुटने की दिक्कतों की वजह से लगभग 15 महीने तक वह टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे थे।

वुड अब काफी सावधानी से वापसी की योजना बना रहे हैं। उन्हें पता है कि एक और इंजरी उनके करियर पर पूरी तरह ब्रेक लगा सकती है।

एक इंटरव्यू में वुड ने कहा, "मुझे धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा। सच कहूं तो, मेरे पास इसे सही तरीके से करने का शायद एक और मौका है। अगर मैं जल्दबाजी में वापसी करता हूं, तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं अभी भी गर्मियों में बाद में गेंदबाजी में वापस आने की कोशिश कर रहा हूं।"

वुड ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अगर रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है तो वह क्रिकेट के बाद की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं।

इस तेज गेंदबाज ने कहा, "मेरी शुरुआती सर्जरी हुए एक साल से ज्यादा हो गया है। सात महीने तक खुद को ठीक करके एक गेम खेलना और फिर बाहर हो जाना, इसका असर पड़ता है। मेरी उम्र को देखते हुए, मैं मैच मिस नहीं करना चाहता। चोट से पहले मैं तेज और अच्छी गेंदबाजी कर रहा था।"

इंग्लैंड 4 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के साथ अपने होम समर की शुरुआत करेगा। चोट की समस्या उनके पेस अटैक के लिए खतरा है। ब्रायडन कार्स कलाई टूटने के कारण बाहर हैं। जोफ्रा आर्चर इंडियन प्रीमियर लीग में अपने प्रतिबद्धताओं के कारण लॉर्ड्स मैच के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। वुड पहले से ही बाहर हैं।

ऐसी स्थिति में जोश टंग, गस एटकिंसन, मैथ्यू पॉट्स और मैथ्यू फिशर जैसे युवा तेज गेंदबाजों को मौका मिल सकता है।

मार्क वुड ने 38 टेस्ट में 119, 70 वनडे में 80 और 38 टी20 में 54 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके

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