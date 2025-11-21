Jake WeatheraldDebut : डेब्यू टेस्ट में ही शर्मनाक रिकॉर्ड, पर्थ टेस्ट कभी भूल नहीं सकेंगे जेक वेदरलैंड

पर्थ: जेक वेदरलैंड को पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू का मौका मिला, लेकिन अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय पारी में वेदरलैंड खाता तक नहीं खोल सके। इसी के साथ वेदरलैंड डेब्यू टेस्ट पारी में बतौर ओपनर 'शून्य' पर आउट होने वाले पांचवें ऑस्ट्रेलियाई बन गए।

वेदरलैंड अपनी पहली टेस्ट पारी में सिर्फ 2 गेंदों का सामना कर सके। जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर उन्होंने कोई रन नहीं लिया, जिसके बाद अगली गेंद पर पगबाधा आउट हो गए।

बाएं हाथ के बल्लेबाज जैक वेदरलैंड ने अपने करियर में 77 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं, जिसकी 145 पारियों में 37.47 की औसत के साथ 5,322 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 13 शतक और 26 अर्धशतक निकले।

वहीं, 51 लिस्ट-ए मुकाबले में वेदरलैंड ने 4 शतकों के साथ 1,602 रन अपने नाम किए हैं। 98 टी20 मुकाबलों में यह बल्लेबाज 2,324 रन जुटा चुका है।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 32.5 ओवरों में सिर्फ 172 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड को पारी की छठी गेंद पर जैक क्रॉली के रूप में झटका लगा। उस समय तक टीम का खाता नहीं खुल सका था। आलम ये रहा कि मेहमान टीम ने 39 स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे।

यहां से ओली पोप ने हैरी ब्रूक के साथ चौथे विकेट के लिए 67 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ओली पोप 58 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से ब्रूक ने बेन स्टोक्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 21 रन जुटाए, जबकि जेमी स्मिथ के साथ छठे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की।

हैरी ब्रूक 61 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि जेमी स्मिथ ने 33 रन की पारी खेली।

मेजबान ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर 7 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रेंडन डोगेट ने 2 विकेट हासिल किए। एक विकेट कैमरून ग्रीन के नाम रहा।

--आईएएनएस