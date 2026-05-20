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फ्रेंच ओपन: फारिया ने दिमित्रोव को चौंकाया, वोंग, गोजो और हाइडे क्वालीफायर के दूसरे दिन आगे बढ़े

तीन सेटों के संघर्ष में फारिया ने दिमित्रोव की मेन ड्रॉ में वापसी की उम्मीदें खत्म कीं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 04:46 AM
फ्रेंच ओपन: फारिया ने दिमित्रोव को चौंकाया, वोंग, गोजो और हाइडे क्वालीफायर के दूसरे दिन आगे बढ़े

पेरिस: जेमी फारिया ने फ्रेंच ओपन क्वालीफाइंग के शुरुआती हफ्ते का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। मंगलवार को फारिया ने पेरिस में एक रोमांचक तीन-सेट के मुकाबले में पूर्व वर्ल्ड नंबर 3 ग्रिगोर दिमित्रोव को शिकस्त दी।

 

 

इस पुर्तगाली खिलाड़ी ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-6, 7-5, 7-6(10-6) से मुकाबला जीतकर क्वालीफाइंग के दूसरे दौर में जगह बना ली है, जिससे दिमित्रोव की रोलांड गैरोस के मेन ड्रॉ में लौटने की उम्मीदें खत्म हो गईं।

 

ऐसा साल 2010 के बाद पहली बार है, जब दिमित्रोव क्ले-कोर्ट ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ से बाहर रहेंगे। यह बुल्गारियाई खिलाड़ी, जो कभी बड़े टूर्नामेंट्स के बाद के चरणों में नियमित रूप से खेलते थे और हाल ही में 2024 में रोलांड गैरोस के क्वार्टर-फाइनलिस्ट भी रहे थे, इस साल एटीपी रैंकिंग में 170वें स्थान पर रहते हुए क्वालीफाइंग में उतरे थे।

 

दिमित्रोव मुकाबले के लंबे समय तक नियंत्रण में दिखे और दूसरे सेट में 5-4 के स्कोर पर मैच के लिए सर्विस भी की। निर्णायक सेट में भी उनके पास ब्रेक का फायदा था, लेकिन फारिया ने जोरदार वापसी करते हुए अंतिम सेट को टाईब्रेक तक पहुंचाया।

 

फारिया इस सीजन की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालीफाइंग दौर को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। वह अब अगले दौर में कोल्टन स्मिथ का सामना करेंगे। स्मिथ ने इक्वाडोर के अल्वारो गुइलेन मेजा को 7-5, 6-1 से हराया था।

 

दूसरी तरफ, कोलमैन वोंग ने एक और लंबे मुकाबले में जीत हासिल की और ब्रिटेन के बिली हैरिस को 6-2, 4-6, 7-6(10-7) से शिकस्त दी। 21 वर्षीय इस खिलाड़ी ने आखिरकार अपने नौवें मैच प्वाइंट को भुनाते हुए रोलांड गैरोस के मुख्य ड्रॉ में पहली बार जगह बनाने की अपनी कोशिश को जिंदा रखा। इससे पहले साल 2024 और 2025 में वह क्वालीफाइंग दौर से ही बाहर हो गए थे।

 

क्रोएशियाई बोर्ना गोजो और ब्राजीलियाई गुस्तावो हाइडे ने भी पेरिस में बारिश से प्रभावित परिस्थितियों के बावजूद आसानी से अगले दौर में जगह बनाई। गोजो ने फ्रांसीसी खिलाड़ी साशा गुएमार्ड वेयनबर्ग को 6-3, 6-4 से हराया, जबकि हाइडे ने एक अन्य स्थानीय खिलाड़ी डैन एडेड को 6-3, 6-0 से करारी शिकस्त दी। डुसान लाजोविच को भी निराशा हाथ लगी, जिन्हें ऑस्ट्रिया के जुरिज रोडियोनोव से 6-2, 7-5 से हारने का सामना करना पड़ा। इस हार का मतलब है कि लाजोविच 2013 के बाद पहली बार रोलैंड गैरोस के मेन ड्रॉ से बाहर रहेंगे।

 

फ्रेंच ओपन के क्वालीफाइंग मुकाबले सोमवार को शुरू हुए, जिसमें कई उभरते और अनुभवी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 7 डेविड गोफिन ने चुन-हसिन त्सेंग को 6-3, 6-1 से हराया, जबकि टॉप सीड जेस्पर डी जोंग ने सुन फाजिंग के खिलाफ सीधे सेटों में कड़े मुकाबले के बाद अगले दौर में जगह बनाई।

 

फ्रांस के टीनएज वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी डैनियल जेड ने डैनियल इवांस को सीधे सेटों में हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया। इटली के युवा खिलाड़ी फेडेरिको सिना भी आसानी से अगले दौर में पहुंच गए, जबकि अमेरिकी कॉलेज स्टार माइकल झेंग ने सीधे सेटों में जीत हासिल कर अपनी शानदार बढ़त जारी रखी।

 

--आईएएनएस

 

आरएसजी

 

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