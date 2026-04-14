जीडी बिरला मेमोरियल इंटर-क्लब बैडमिंटन टूर्नामेंट में अजिता के नाम विमेंस सिंगल्स का खिताब

मुंबई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। जीडी बिरला मेमोरियल इंटर-क्लब बैडमिंटन टूर्नामेंट में अजिता रविंद्रन ने पूजा झालानी को शिकस्त देकर विमेंस सिंगल्स 45+ का खिताब अपने नाम किया।

पहला गेम 24-26 से हारने के बाद अजिता ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-19 से अपने नाम किया। मुश्किल हालात में दोनों खिलाड़ी हर एक प्वाइंट के लिए जी-जान से लड़ रही थीं, और अजिता ने निर्णायक गेम 21-18 से जीतकर एक शानदार जीत दर्ज की।

मेंस डबल्स 110+ कैटेगरी में, बिभाश चटर्जी और शिव ठाकुर की जोड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टॉप सीड गौतम लाउड और शैलेश डागा को सीधे गेम में 21-12, 21-15 से हराया।

मेंस सिंगल्स 45+ कैटेगरी में, विक्रांत करंजकर ने शानदार खेल दिखाते हुए टॉप सीड सचिन भारती को 21-6, 21-19 से मात दी। वहीं, मिक्स्ड डबल्स 80+ कैटेगरी में, हेमंत दुग्गल और श्वेता ठाकुर ने फाइनल की सबसे एकतरफा जीत में से एक दर्ज की, जिसमें उन्होंने संदीप मोहन और तेजस्वी सावंत देसाई को 21-10, 21-4 से हराया।

इससे पहले, विमेंस सिंगल्स 45+ में टॉप दो सीड, प्रिया आंबेकर और नमिता मेहता-विजयकर, अलग-अलग तरह से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। जहां टॉप सीड प्रिया, पूजा झालानी से 6-21, 13-21 से हार गईं, वहीं दूसरी सीड नमिता ने ज्यादा बेहतर मुकाबला किया, लेकिन तीन गेम में 14-21, 21-15, 11-21 से हार गईं।

मेंस डबल्स 110+ और मिक्स्ड डबल्स 80+ कैटेगरी में भी सीडेड टीमें हार गईं। मिक्स्ड डबल्स में, टॉप सीड जोड़ी शैलेश डागा और पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी अपर्णा पोपट को संदीप मोहन और तेजस्वी सावंत ने 21-14, 19-21, 21-9 से हराया। दूसरी सीड जोड़ी को भी निराशा हाथ लगी, जब शिव ठाकुर और नाहिद दिवेचा को हेमंत दुग्गल और श्वेता ठाकुर ने 21-12, 21-16 से मात दी।

हालांकि, डागा के लिए कुछ राहत की बात रही, जिन्होंने गौतम लाड के साथ जोड़ी बनाकर मेंस डबल्स 110+ का खिताब जीता। यह जोड़ी टॉप सीड थी, जिसने अनीस बादामी और विपुल पटेल को 21-18, 21-8 से हराकर टाइटल राउंड में जगह बनाई।

--आईएएनएस

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