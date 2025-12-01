'जब तक फिट हूं, गेंद हिट कर रहा हूं, सब ठीक है', प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली का बयान

रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। भारतीय टीम की जीत में विराट कोहली की अहम भूमिका रही। विराट ने वनडे करियर का अपना 52वां शतक लगाया। उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। विराट ने कहा कि मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, वह काफी सुकून देने वाली थी।

प्रेजेंटेशन के दौरान विराट ने कहा, "मैच में जिस तरह से खेला वह सुखद था। पिच शुरू के 20-25 ओवर ठीक थी। उसके बाद धीमी होने लगी। लेकिन, जब आपको अच्छी शुरुआत मिलती है, तो आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि आपको कैसे खेलना है। अनुभव काम आता है। मैं कभी भी तैयारी में यकीन नहीं करता। मेरी सारी तैयारी मानसिक होती है।"

उन्होंने कहा, "मैंने मैच से पहले एक दिन की छुट्टी ली थी। मैं 37 साल का हूं और मुझे रिकवरी के लिए समय चाहिए। मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूं। जब तक मेरी फिटनेस और मानसिक शार्पनेस है, तब तक आप जानते हैं कि सब ठीक है। जब तक बॉल अच्छी तरह से हिट हो रही है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है।"

विराट कोहली रांची वनडे में बिल्कुल युवा विराट की तरह नजर आए। पारी की शुरुआत से ही वह आक्रामक नजर आए। उन्होंने 120 गेंद पर 7 छक्के और 11 चौके की मदद से 135 रन की रोमांचक पारी खेली। इस पारी की बदौलत ही भारत 17 रन से जीत हासिल करने और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हो सका।

मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। विराट कोहली के 135 के अलावा, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली। रवींद्र जडेजा ने 32 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका मैथ्यू ब्रिट्ज्के के 72, मार्को जानसेन के 39 गेंद पर 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 70 और कॉर्बिन बोश ने 51 गेंद पर छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रन की पारी के बावजूद 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई।

--आईएएनएस

पीएके