जो रूट के शतक ने बचाई मैथ्यू हेडन की लाज

ब्रिसबेन, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाने का जो रूट का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। ब्रिसबेन टेस्ट के पहले ही दिन जो रूट ने शतक लगाया। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर रूट का यह पहला शतक है, वहीं टेस्ट करियर का 40वां शतक है। रूट के इस शतक से ऑस्ट्रेलिया की बेचैनी बढ़ी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने राहत की सांस ली है।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन ने एशेज की शुरुआत से पहले कहा था कि अगर रूट 2025-26 एशेज के दौरान सेंचुरी नहीं बना पाए तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ेंगे। रूट के शतक ने हेडन को किसी भी प्रकार की असहज स्थिति से बचा लिया।

रूट के शतक के बाद हेडन ने एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए कहा, "जो, बधाई हो दोस्त। तुम्हें थोड़ा समय लगा। दस फिफ्टी और आखिर में एक शतक, अच्छा किया दोस्त, जबरदस्त पारी।”

पिछले सप्ताह हेडन ने ऑल ओवर बार द क्रिकेट पॉडकास्ट पर इस बात पर यकीन नहीं किया था कि रूट को पैनलिस्ट की ऑल-टाइम एशेज XI में शामिल नहीं किया गया है। गुस्से और दिखावे के मिले-जुले अंदाज में, उन्होंने कसम खाया कि अगर रूट ने इस एशेज में शतक नहीं लगाया तो वह मेलबर्न में बिना कपड़ों के घूमेंगे। हेडन का यह बयान चर्चा का विषय बन गया था।

रूट के पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए सोशल मीडिया पर लोग हेडन को लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे थे।

ऑस्ट्रेलिया में खेले पिछले 15 टेस्ट में 1 भी शतक नहीं लगा सके रूट ने अपने 16वें टेस्ट में शानदार शतक लगाया। गाबा, जहां बल्लेबाजी काफी मुश्किल होती है, में पहले दिन की समाप्ति पर रूट 135 रन पर नाबाद हैं। उनकी इस शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 325 रन बना लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके