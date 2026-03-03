ITF w35 kalaburagi : आईटीएफ डब्ल्यू35 कलबुर्गी में होगा रोमांचक मेन ड्रॉ, क्वालीफाइंग में भिड़ेंगे 5 भारतीय

खेल

30,000 डॉलर इनामी टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की मजबूत मौजूदगी
Mar 03, 2026, 09:52 AM
कलबुर्गी: आईटीएफ डब्ल्यू35 कलबुर्गी के सिंगल्स मेन ड्रॉ में भारत की मजबूत मौजूदगी देखने को मिलेगी, जहां क्वालीफाइंग राउंड से पांच भारतीय खिलाड़ियों ने मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई है। सोमवार को आयोजित ड्रॉ सेरेमनी के बाद अब यह 30,000 यूएस डॉलर इनामी टूर्नामेंट रोमांचक मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है।

 

सिंगल्स मेन ड्रॉ में कई रोमांचक शुरुआती मैच हैं, जिसमें तीसरी सीड वैष्णवी अडकर का मुकाबला चेविका रेड्डी समा से होगा। टॉप हाफ में, पांचवीं सीड झील देसाई का सामना एक क्वालीफायर से होगा। आठवीं सीड अंकिता रैना का सामना सोनल पाटिल से होगा।

इस बीच, चौथी सीड श्रीवल्ली रश्मिका भामिदिपति का सामना एवगेनिया बर्डिना से होगा, जबकि दूसरी सीड अंचिसा अपने कैंपेन की शुरुआत ब्रिटेन की एलेग्रा कोरपेनेक डेविस के खिलाफ करेंगी। इस लाइनअप में कई इंडियन सीड और अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं।

डब्ल्यू35 कलबुर्गी डबल्स मेन ड्रॉ को टॉप सीड श्रीवल्ली रश्मिका भामिदिपति और जैस्मिन गिम्ब्रेरे लीड कर रही हैं, जो अपने शुरुआती मैच में थाई जोड़ी अंचिसा चांटा और थासापोर्न नाकलो का सामना करेंगी।

सिंगधा कांता और हर्षिनी एन नागराज, कशिश भाटिया और वंशिता पठानिया और श्रीमन्या रेड्डी अनुगोंडा और साई संहिता चमार्थी की भारतीय जोड़ियों को वाइल्डकार्ड एंट्री मिली, जिससे उभरते हुए घरेलू खिलाड़ियों को आईटीएफ का कीमती अनुभव मिला। ड्रॉ में मजबूत इंटरनेशनल टीमों और भारतीय जोड़ियों का मिश्रण है, जिससे पूरे हफ्ते हाई-क्वालिटी डबल्स मैच होने की उम्मीद है।

सोमवार को इससे पहले, क्वालीफाइंग राउंड खत्म हुए, जिसमें कई भारतीय मेन ड्रॉ में अंतिम-8 में स्थान के लिए मुकाबला कर रहे थे।

दिन के सबसे रोमांचक मैचों में से एक में, अरुणकुमार लक्ष्मी प्रभा ने मारिया मिखाइलोवा को कड़े टाई-ब्रेक में 6-2, 3-6, 10-6 के स्कोर से हराकर क्वालीफाइंग राउंड में जगह बनाई। इस बीच, सिंगापुर की दूसरी सीड ईवा मैरी डेसविग्नेस ने अहान अहान को सीधे सेटों में 6-0, 6-1 से मात दी। तीसरी सीड वेलेरिया सविनिख ने सौम्या रोंडे को 6-4, 6-1 के स्कोर से हराया। कशिश भाटिया ने महिका खन्ना को 7-6(4), 6-0 से शिकस्त दी।

दूसरी ओर, ऐश्वर्या जाधव ने 16वीं सीड श्रीमन्या रेड्डी अनुगोंडा को 6-3, 6-3 से हराया। इस बीच, नौवीं सीड संदीप्ति सिंह राव ने कर्नाटक की स्निग्धा कांता को 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। अन्य मुकाबलों में, 14वीं सीड लक्ष्मीश्री ने आठवीं सीड बेला ताम्हणकर को 7-5, 3-6, 14-12 से हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। इस बीच, सातवीं सीड अन्ना सेदिशेवा ने दसवीं सीड यशस्विनी पंवार को 6-4, 6-2 से मात दी।

--आईएएनएस

 

 

