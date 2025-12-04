ITF M15 Gwalior : अर्जुन राठी ने एम15 ग्वालियर में सिद्धार्थ रावत को हराया

खेल

Dec 04, 2025, 03:54 AM
आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टूर : अर्जुन राठी ने एम15 ग्वालियर में सिद्धार्थ रावत को हराया

ग्वालियर: चंबल टेनिस एसोसिएशन कोर्ट में जारी आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर एम15 टूर्नामेंट में राउंडग्लास टेनिस एकेडमी के अर्जुन राठी ने सिद्धार्थ रावत को 7-5, 5-7, 6-3 से शिकस्त दी। इसी के साथ अर्जुन राठी ने दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है।

 

18 वर्षीय अर्जुन ने वाइल्ड कार्ड से मेन ड्रॉ के लिए क्वालीफाई किया था। उन्होंने बुधवार को तीन सेट के रोमांचक मुकाबले में सिद्धार्थ को शिकस्त देकर अपना दबदबा दिखाया है।

राउंडग्लास टेनिस एकेडमी के ही दिग्विजय प्रताप सिंह छठे सीड के तौर पर दूसरे राउंड में पहुंचे। दिग्विजय ने माधविन कामथ के खिलाफ 6-4, 6-2 से आसान जीत दर्ज की। वहीं, राउंडग्लास के एक और एथलीट नितिन कुमार सिन्हा ने अपनी एकेडमी टीम के साथी शंकर हेइसनम को 6-3, 6-3 से मात दी।

एक अन्य मुकाबले में टॉप सीड आर्यन शाह ने नीदरलैंड्स के जिम हेंड्रिक्स के विरुद्ध 6-2, 6-3 से आसान जीत दर्ज करते हुए दूसरे राउंड में जगह बनाई।

रोहन मेहरा ने भी उलटफेर करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के आठवें सीड प्रेस्टन ब्राउन को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। अब दूसरे राउंड में उनका सामना हितेश चौहान से होगा।

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में आश्रव्य मेहरा को ऑस्ट्रेलिया के एड्रियन आर्कन के हाथों 6-7, 5-7 से शिकस्त झेलनी पड़ी, जबकि तीसरे सीड चिराग दुहान भी अपना पहला राउंड मैच दिमित्री बेसोनोव से सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हार गए।

डबल्स मुकाबलों में माधविन कामथ और अजय मलिक ने जिम हेंड्रिक और फ्रीक वैन डोनसेलर की डच जोड़ी को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी, जबकि राउंडग्लास के विवान बिदासरिया और आश्रव्य मेहरा की भारतीय जोड़ी ने अपनी एकेडमी टीम के साथी तनुश घिल्डियाल और आदित्य मोर को 7-5, 6-3 से मात दी।

आदित्य बालसेकर और मान केशरवानी ने आदित्य वर्धन दुद्दुपुडी और तरुण कर्रा के खिलाफ 6-1, 7-6 से आसान जीत दर्ज की। वहीं, पार्थ अग्रवाल और उदित कंबोज की जोड़ी ने अनूप बंगार्गी और धर्मिल शाह की जोड़ी को 6-2, 6-2 से शिकस्त देकर दूसरे राउंड में अपनी जगह बनाई।

--आईएएनएस

 

