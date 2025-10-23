खेल

इंटरनेशनल सीरीज फिलीपींस के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार हूं: गगनजीत भुल्लर

Oct 23, 2025, 05:49 AM

मनीला, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के शीर्ष गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंटरनेशनल सीरीज फिलीपींस में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के लिए वह मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार हैं। भुल्लर का ये बयान इंडोनेशिया में खराब प्रदर्शन के बाद आया है।

भुल्लर ने कहा, "यह साल वाकई बहुत अच्छा रहा है। मैं गेंद को अच्छी तरह से मार रहा हूं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं। जकार्ता में, मैं ज्यादातर टूर्नामेंट में आगे रहा, लेकिन वेड ने आखिरी दौर में शानदार प्रदर्शन किया। मैं अपने मानसिक खेल पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मानसिक के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी खुद को बेहतर स्थिति में महसूस कर रहा हूं।"

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सीरीज फिलीपींस एशिया में गोल्फ के विकास के लिए अहम है।

भुल्लर 11 बार के एशियाई टूर चैंपियन, जिम्बाब्वे के स्कॉट विंसेंट और ऑस्ट्रेलिया के वेड ऑर्म्सबी के साथ जकार्ता इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंतिम दौर में शीर्ष स्थान के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में थे।

भुल्लर अंततः चार ओवर के अंतिम दौर के बाद टी19 से हार गए, जबकि 2023 इंटरनेशनल सीरीज थाईलैंड चैंपियन ऑर्म्सबी ने इंटरनेशनल सीरीज मोरक्को के विजेता विंसेंट को हराकर जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी को सीरीज में लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीतने से रोक दिया।

इस नतीजे ने विंसेंट को रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा दिया और अगले सीजन में एलआईवी गोल्फ में जगह बनाने के लिए शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। दो बार के हांगकांग ओपन चैंपियन ऑर्म्सबी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। 35वें स्थान पर काबिज भुल्लर को एक-दो अच्छे नतीजों की जरूरत है क्योंकि यह सीरीज पांच सप्ताह में होने वाले चार टूर्नामेंटों में काफी अंक दांव पर लगे होने के साथ एक रोमांचक अंत की ओर बढ़ रही है।

पूर्व विश्व नंबर 1 डस्टिन जॉनसन और साथी मेजर चैंपियन पैट्रिक रीड, चार्ल श्वार्टजेल और लुई ओस्टहुइजन के साथ-साथ 11 अन्य एलआईवी गोल्फ सितारों से सजे इस शानदार क्षेत्र के साथ, भुल्लर के लिए यह आसान नहीं होगा। अन्य भारतीय गोल्फरों में रेहान थॉमस, एसएसपी चौरसिया, अजीतेश संधू और करणदीप खोचर शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीएके

