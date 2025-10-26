खेल

इंटरनेशनल सीरीज फिलीपींस: भुल्लर संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहे

Oct 26, 2025, 03:28 PM
इंटरनेशनल सीरीज फिलीपींस: भुल्लर संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहे

मनीला, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। मिगुएल तबुएना इंटरनेशनल सीरीज फिलीपींस के विजेता बनकर उभरे हैं। स्थानीय तबुएना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों की लगातार बर्डी का सामना करते हुए सात अंडर 65 के स्कोर के साथ 20 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वाली इंटरनेशनल सीरीज फिलीपींस में जीत हासिल की।

अपने घरेलू कोर्स स्टा एलेना गोल्फ क्लब में खेलते हुए तबुएना ने कुल 24 अंडर का स्कोर बनाया, जबकि काजुकी हिगा (65) और योसुके असाजी (67) की जापानी जोड़ी 21 अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रही। तबुएना की यह चौथी जीत उन्हें एशियाई टूर पर सबसे सफल फिलीपीनो गोल्फर बनाती है।

कोरिया और चीनी ताइपे में लगातार दो खिताब जीतने वाले हिगा इस उपलब्धि के साथ एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष पर वापस आ गए। थाईलैंड के सरित सुवन्नारुत और चीन के सैम्पसन झेंग, जो तबुएना के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर थे, दोनों ने 69 का समान स्कोर बनाया और -20 के स्कोर के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के मार्क लीशमैन (65) इस सप्ताह मैदान में मौजूद कई एलआईवी गोल्फ सितारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहे और अकेले छठे स्थान पर रहे।

अमेरिका के कालेब सुराट (67) और भारत के गगनजीत भुल्लर (69) 16-अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त सातवें स्थान पर रहे। टूर्नामेंट के स्टार आकर्षण और पूर्व विश्व नंबर 1 डस्टिन जॉनसन ने 67 का स्कोर बनाया और 13 अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 15वें स्थान पर रहे।

मिगुएल तबुएना ने कहा, "यह वाकई खास है। यह फिलीपींस द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा गोल्फ इवेंट है। एक फिलिपिनो होने के नाते, अपने लोगों के सामने इसे जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। मेरा परिवार और दोस्त वहां मौजूद थे। मेरी मां इस दिसंबर में 60 साल की हो रही हैं, और मुझे जीतते हुए देखना उनके लिए बहुत मायने रखता था।"

हिगा ने कहा, "मैंने 15वें होल पर अपने कैडी से बात की और हमने मजबूती से अंत करने का फैसला किया—पूरे होल तक आक्रामक बने रहने का। मैं उस योजना पर अच्छी तरह से अमल करने में कामयाब रहा और मुझे कुछ अच्छे नतीजे भी मिले, इसलिए मैं अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। अभी कई बड़े टूर्नामेंट बाकी हैं, इसलिए मैं बस वही चीजें करता रहूंगा। बस धैर्य रखूंगा, अपनी प्रक्रिया पर कायम रहूंगा और फिर से जीतने की कोशिश करूंगा।"

योसुके असाजी ने कहा, "फ्रंट नाइन काफी कठिन था, लेकिन मैं बैक नाइन में पांच अंडर का स्कोर करने में सफल रहा, और यही मेरा दिन था। फ्रंट नाइन में, जहां मैंने अपने टी शॉट लगाए, वहां से स्कोर करना वाकई मुश्किल था क्योंकि कोर्स की बनावट ऐसी है। बैक नाइन में मेरे लिए फेयरवे पर शॉट लगाना आसान है। अगले सप्ताह हांगकांग में, मैं हफ्ते की शुरुआत में मैदान में नहीं था, लेकिन अब मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर मैदान में उतरा हूं, और मैं इससे बहुत खुश हूं। मैं वहां खेलने के लिए उत्सुक हूं।"

