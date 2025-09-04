इंटरनेशनल लीग टी20 के चौथे सीजन के शेड्यूल का हुआ ऐलान

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) के चौथे सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लीग का आगाज 2 दिसंबर 2025 को होगा जबकि समापन 4 जनवरी 2026 को होगा। टी20 विश्व कप 2026 से टकराव से बचने के लिए पिछले सीजन की तुलना में इस बार आईएलटी20 का शेड्यूल एक महीने पहले निर्धारित किया गया है।

आईएलटी20 2026 में कुल 34 मैच खेले जाएंगे। छह टीमें अबू धाबी नाइट राइडर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, डेजर्ट वाइपर्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। सभी मैच तीन स्टेडियम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

लीग स्टेज में 30 मैच होंगे, इसके बाद चार प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। एलिमिनेटर और फाइनल दुबई में होंगे। क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 अबू धाबी और शारजाह में आयोजित किए जाएंगे। मुकाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे) शुरू होंगे।

पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच होगा। आईएलटी20 और एसए20 का अगला सीजन एक दूसरे से टकराएगा। एसए20 26 दिसंबर से शुरू होगी। ऐसे में दोनों लीग का हिस्सा खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ सकती है। अब यह खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि वे किस लीग को प्राथमिकता देते हैं। आईएलटी20 लीग भारतीय फैंस के लिए और रोमांचक हो सकती है।

हाल ही में आईपीएल को अलविदा कहने वाले ऑफ स्पिनर आर आश्विन लीग का हिस्सा बन सकते हैं। अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेते हुए कहा था कि वह दूसरे अवसरों को तलाशना चाहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि वह भारत के बाहर खेली जाने वाली टी20 लीग खेल सकते हैं। बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दूसरी लीग खेलने की इजाजत नहीं देती है।

अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में उनके आईएलटी20 के साथ साथ अन्य बड़ी लीग में खेलने की संभावना बढ़ गई है। अश्विन द हंड्रेड और बीबीएल में खेलने को लेकर भी गंभीर हैं।

--आईएएनएस

पीएके/