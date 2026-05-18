इंटर मियामी ने पोर्टलैंड टिम्बर्स को 2-0 से हराया, मेसी बने जीत के नायक

मियामी, 18 मई (आईएएनएस)। लियोनेल मेसी ने मेजर लीग सॉकर में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। रविवार को पोर्टलैंड टिम्बर्स के खिलाफ इंटर मियामी को मिली 2-0 की जीत में मेसी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक गोल करने के साथ-साथ एक असिस्ट भी किया। यह क्लब की अपने नए होम स्टेडियम में पहली जीत थी।

मेसी ने इस सीजन का अपना 12वां गोल किया और छठा असिस्ट दर्ज किया, जबकि जर्मन बर्टेराम ने स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन के दौरान मियामी का दूसरा गोल किया। इस जीत के साथ मियामी ने अपने नए स्टेडियम में 0-3-1 की निराशाजनक शुरुआत का सिलसिला खत्म कर दिया। यह स्टेडियम अप्रैल में आधिकारिक तौर पर खोला गया था।

गोलकीपर डेन सेंट क्लेयर ने चार बेहतरीन बचाव किए और मियामी को सीजन की तीसरी क्लीन शीट दिलाने में मदद की। टीम ने इससे पहले अप्रैल में रियल साल्ट लेक को 2-0 से हराकर क्लीन शीट हासिल की थी। दूसरी ओर, पोर्टलैंड के लिए घर से बाहर खेलना इस सीजन में फिर मुश्किल साबित हुआ। क्लब को इस सीजन में चौथी बार 2-0 से रोड हार का सामना करना पड़ा। वहीं, विपक्षी मैदान पर पिछले पांच मुकाबलों में यह पोर्टलैंड की तीसरी हार रही। 16 शॉट लेने के बावजूद टिम्बर्स कुल शॉट्स में 22-16 से पीछे रहे, जबकि टारगेट पर शॉट्स में 4-9 से पिछड़ गए।

मेसी लीग की स्कोरिंग रेस में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 38 वर्षीय मेसी अब एमएलएस गोल्डन बूट की दौड़ में पेटार मूसा की बराबरी पर पहुंच गए हैं और ह्यूगो क्यूपर्स से सिर्फ एक गोल पीछे हैं। अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार ने पिछले चार मैचों में पांच गोल और छह असिस्ट किए हैं। आठ बार के बैलन डी'ओर विजेता मेसी शुरुआत से ही शानदार लय में दिखे। उन्होंने चौथे मिनट में लगभग गोल कर दिया था, लेकिन जेम्स पैंटेमिस ने बेहतरीन बचाव किया। हालांकि, 31वें मिनट में पैंटेमिस मेसी के शॉट को नहीं रोक सके।

मेसी ने पेनल्टी एरिया के बाहर से मूव की शुरुआत की और गेंद लुइस सुआरेज को पास की। इसके बाद मेसी तेजी से बॉक्स के अंदर पहुंचे। सुआरेज ने टेलास्को सेगोविया के साथ अच्छा तालमेल बिठाया। सेगोविया ने बैकहील पास देकर मेसी के लिए मौका बनाया, और अर्जेंटीना स्टार ने पैंटेमिस को छकाते हुए आराम से गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया

गोल के 11 मिनट बाद मेसी ने एक और शानदार मूव तैयार किया। रोड्रिगो डी पॉल के क्रॉस को छाती से नियंत्रित करने के बाद मेसी ने सुआरेज के साथ पास का आदान-प्रदान किया और फिर बॉक्स में डिफेंडरों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने बर्टेराम को सटीक पास दिया, जिन्होंने करीब से गोल कर मियामी की जीत पक्की कर दी।

--आईएएनएस

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