इंटर के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो सकते हैं लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सालाह: रिपोर्ट

लिवरपूल, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सालाह को इंटर मिलान के खिलाफ चैंपियंस लीग मैच के लिए टीम से बाहर किया जा सकता है। यह मुकाबला मंगलवार को खेला जाना है। हालांकि, इसे लेकर अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सालाह सोमवार को टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे।

'स्काई स्पोर्ट्स' के अनुसार, सालाह को टीम से बाहर किए जाने की आशंका उस विवादित इंटरव्यू के सिर्फ दो दिन बाद जताई जा रही है, जिसमें लीड्स के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ के बाद सालाह ने कहा था कि उन्हें 'बस के नीचे फेंक दिया गया'।

सालाह ने कहा था कि मैनेजर आर्ने स्लॉट से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने बताया था कि शनिवार को ब्राइटन के खिलाफ होने वाला मुकाबला एनफील्ड में उनका आखिरी मैच हो सकता है।

2017 में टीम में शामिल होने के बाद से सालाह लिवरपूल के स्टार और भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें पिछले तीन मुकाबलों में बेंच पर बैठना पड़ा है। इस सीजन उनके प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिली है। इस बीच उन्होंने 18 मुकाबलों में सिर्फ 5 गोल किए।

शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए सालाह ने कहा था, "मैंने इतने वर्षों में इस क्लब के लिए और खासकर पिछले सीजन में बहुत कुछ किया है। अब मैं बेंच पर बैठा हूं। मुझे इसकी वजह नहीं पता है। ऐसा लगता है कि क्लब ने मुझे बस के नीचे फेंक दिया। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। यह स्पष्ट है कि कोई चाहता था कि मुझे सब कुछ मिले। मुझसे गर्मियों में बहुत वादे किए गए थे, और अब मैं तीन मुकाबलों से बेंच पर बैठा हूं, तो मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने वादे पूरे किए।"

सालाह ने मैनेजर के साथ अपने रिश्तों को लेकर कहा, "मैंने पहले कई बार कहा था कि मैनेजर के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन अचानक अब हमारा कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है? लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं, ऐसा लगता है कि कोई मुझे क्लब में नहीं चाहता।"

इंटर के खिलाफ होने वाला मुकाबला 33 वर्षीय सालाह का लिवरपूल के लिए विदाई मैच हो सकता है। यह खिलाड़ी अगले हफ्ते अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में हिस्सा लेने के लिए मिस्र की राष्ट्रीय टीम से जुड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार को एनफील्ड में ब्राइटन के खिलाफ होने वाला मुकाबला टीम के साथ उनका आखिरी मैच हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह जनवरी में सऊदी प्रो लीग में शामिल हो सकते हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी