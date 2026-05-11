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इटैलियन ओपन: राफेल जोडार ने माटेओ अर्नाल्डी को हराकर बनाई चौथे राउंड में जगह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 11, 2026, 09:42 AM

रोम, 11 मई (आईएएनएस)। स्पेन के युवा खिलाड़ी राफेल जोडार ने अपने डेब्यू इटैलियन ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड से एंट्री करने वाले माटेओ अर्नाल्डी को 6-1, 4-6, 6-3 से हराया।

राफेल ने मैच की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहले सेट को 6-1 से अपने नाम किया। हालांकि, दूसरे सेट में अर्नाल्डी ने जोरदार वापसी की और सेट को 6-4 से जीता। हालांकि, तीसरे सेट में जोडार ने कमाल का खेल दिखाया और लगातार पांच गेम जीतते हुए मैच को अपने नाम कर लिया।

दो घंटे तक चले मुकाबले में जीत दर्ज करने के साथ ही जोडार ने एटीपी जीत/हार इंडेक्स के अनुसार, साल 2026 में क्ले कोर्ट पर 14-2 का रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने माराकेच में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता, जबकि बार्सिलोना में सेमीफाइनल और मैड्रिड में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया।

एटीपी टूर ने जोडार के हवाले से कहा, "मैं बहुत खुश हूं। रोम में यहां किसी इटैलियन के साथ खेलना कभी आसान नहीं होता। मैंने अपना टेनिस खेलने की कोशिश की। मैटेओ ने दूसरे और तीसरे सेट में बहुत अच्छा खेला, इसलिए मैंने हर पॉइंट पर मौजूद रहने और मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करने की कोशिश की।" इस हफ्ते पहली बार एटीपी टूर पर सीडेड खिलाड़ी के तौर पर मुकाबला कर रहे जोडार का अगला मुकाबला मौजूदा नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल चैंपियन लर्नर टिएन से होगा।

इससे पहले, टिएन ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को 4-6, 6-3, 7-5 से हराकर मार्च में इंडियन वेल्स क्वार्टर-फाइनल में पहुंचने के बाद पहली बार लगातार दो एटीपी टूर जीत हासिल की। 20 वर्षीय टिएन, जो अब 19वें नंबर पर हैं, 2002 में एंडी रोडिक के बाद रोम में चौथे राउंड में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ, दुनिया के पूर्व नंबर 2 कैस्पर रूड ने चेक गणराज्य के 11वें सीड जिरी लेहेका को ठीक 80 मिनट में 6-3, 6-4 से आसानी से हरा दिया।

--आईएएनएस

एसएम/एएस

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