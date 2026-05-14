इटैलियन ओपन: पेगुला को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचीं स्वियातेक

रोम, 13 मई (आईएएनएस)। इटैलियन ओपन में बुधवार को इगा स्वियातेक ने क्ले कोर्ट पर अपना दबदबा दिखाते हुए जेसिका पेगुला को 6-1, 6-2 से मात दी। स्वियातेक ने लगातार बेसलाइन कंट्रोल और बेहतरीन सर्विस की बदौलत पेगुला को सिर्फ 66 मिनट में मात दी, जिसके साथ स्वियातेक ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

स्वियातेक फ्रेंच ओपन में वह रोलैंड गैरोस में अपना पांचवां खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। पेगुला के लिए, इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में उनका एक और शानदार हफ्ता समाप्त हो गया है। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए स्वियातेक का अगला मुकाबला एलेना रायबाकिना या एलिना स्वितोलिना में से किसी एक से होगा।

यह 2026 सीजन में स्वियातेक के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इस साल की शुरुआत में क्वार्टरफाइनल से बाहर होने के सिलसिले के बाद दबाव में चल रहीं, पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ने फोरो इटालिको में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया।

यह जीत स्वियातेक के लिए और भी काफी मायने रखती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोहा, इंडियन वेल्स और स्टटगार्ट जैसे कई बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छी शुरुआत के बावजूद, वह 2026 में किसी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थीं। हालांकि, रोम में, तीन बार की चैंपियन ने क्ले-कोर्ट सीजन के सबसे सही समय पर अपनी लय वापस हासिल कर ली है।

टूर्नामेंट की शुरुआत में कैटी मैकनेली के खिलाफ एक सेट हारने के बाद, स्वियातेक ने अपनी लय बनाई। उन्होंने एलिजाबेथ कोकियारेटो और नाओमी ओसाका के खिलाफ लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए धीरे-धीरे अपनी लय बनाई, और फिर पेगुला को हराया।

क्वार्टरफाइनल का यह मुकाबला काफी दिलचस्प था, क्योंकि दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में स्वियातेक का पलड़ा बस थोड़ा-सा ही भारी था। पिछले एक साल में पेगुला की लगातार अच्छी परफॉर्मेंस और रोम टूर्नामेंट में उनकी आसान बढ़त को देखते हुए, यह माना जा रहा था कि पोलैंड की इस खिलाड़ी के लिए यह मुकाबला काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसके उलट, स्वियातेक ने मैच की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा।

पेगुला नेट के दूसरी तरफ से आ रहे शॉट्स की तेजी को संभाल नहीं पाईं, जबकि स्वियातेक ने अपनी सर्विस को पूरी तरह से सुरक्षित रखा और पूरे मैच के दौरान पेगुला को एक भी 'ब्रेक प्वाइंट' हासिल करने का मौका नहीं दिया।

--आईएएनएस

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