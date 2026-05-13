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इटैलियन ओपन: जोकोविच के मास्टर्स रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंचे सिनर, क्वार्टर-फाइनल में बनाई जगह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 13, 2026, 09:40 AM

रोम, 12 मई (आईएएनएस)। वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर ने मंगलवार को इटैलियन ओपन के क्वार्टर-फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। सिनर ने अपने ही देश के खिलाड़ी एंड्रिया पेलग्रिनो को सीधे सेटों में हराकर एटीपी मास्टर्स 1000 में लगातार जीत के मामले में नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अब उनका मुकाबला एंड्री रुबलेव या निकोलोज बेसिलशविली में से किसी एक से होगा।

पिछले सीजन के रोम फाइनलिस्ट अब इटली की राजधानी में अपने तीसरे क्वार्टर-फाइनल में पहुंच गए हैं। ओपन एरा में एड्रियानो पनाटा के बाद यह उपलब्धि तीन बार हासिल करने वाले वह सिर्फ दूसरे इटैलियन पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।

रोम के खचाखच भरे कैम्पो सेंट्रेल स्टेडियम में दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच, सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-2, 6-3 से जीत हासिल की। ​​यह मास्टर्स 1000 स्तर पर उनकी लगातार 31वीं जीत थी, जिसके साथ उन्होंने जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

इटली के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को पिछले छह महीनों से टूर पर रोकना लगभग नामुमकिन रहा है। अगर वे इस हफ्ते के आखिर में अपना क्वार्टर-फाइनल मुकाबला जीत लेते हैं, तो इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से अपने नाम करने के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। सिनर की यह शानदार जीत का सिलसिला पिछले सीजन के आखिर में शुरू हुआ था। इसमें पेरिस, इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे कार्लो और मैड्रिड में जीते गए खिताब शामिल हैं। मैड्रिड में वे हाल ही में लगातार पांच मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे।

24 वर्षीय सिनर रोम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दौड़ में भी हैं। एटीपी टूर पर उपलब्ध 9 में से 8 मास्टर्स 1000 खिताब जीत चुके सिनर, अब जोकोविच के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो 'करियर गोल्डन मास्टर्स' का खिताब हासिल कर सकें।

पेलग्रिनो पहली बार किसी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में खेल रहे थे, जिन्होंने शानदार ड्रॉप शॉट्स, स्लाइस फोरहैंड्स और आक्रामक बेसलाइन खेल से कई यादगार पल बनाए। पेलग्रिनो ने दूसरे सेट को उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ा बनाने की पूरी कोशिश की। जब वे 3-2 से पीछे चल रहे थे, तब उन्हें दो बार 'ब्रेक-प्वाइंट्स' हासिल करने का सुनहरा मौका भी मिला था, लेकिन सिनर ने अपनी खेल की रफ्तार में अचानक तेजी लाकर इसका जवाब दिया।

दूसरे सेट में 3-3 की बराबरी के बाद, इस शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सिनर ने तुरंत तीव्रता बढ़ा दी। उन्होंने 4-3 की बढ़त बनाने के लिए पेलग्रिनो की सर्विस तोड़ी और फिर एक घंटे 28 मिनट में आसानी से मैच अपने नाम कर लिया।

सिनर का इटैलियन खिलाड़ियों के खिलाफ दबदबा भी जारी रहा, इस जीत के साथ टूर पर अपने ही देश के खिलाड़ियों के खिलाफ उनका अजेय रिकॉर्ड 19-0 हो गया है।

--आईएएनएस

आरएसजी

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