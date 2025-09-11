खेल

Shooting World Cup Updates : फाइनल से चूके सम्राट राणा, देश को दिव्या से उम्मीदें

आईएसएसएफ विश्व कप में सम्राट राणा चूके, दिव्या टीएस फाइनल की दौड़ में बरकरार
Sep 11, 2025, 01:34 AM
आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप : फाइनल से चूके सम्राट राणा, देश को दिव्या से उम्मीदें

नई दिल्ली: निंग्बो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में जारी आईएसएसएफ विश्व कप राइफल/पिस्टल के दूसरे दिन सम्राट राणा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल (एपीएम) स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंचे, लेकिन सिर्फ इनर 10 के स्कोर के कारण क्वालिफिकेशन से चूक गए।

एपीएम क्वालिफिकेशन में राणा ने 96, 98, 92, 95, 99 और 97 के सीरीज स्कोर के साथ कुल 582-20x स्कोर बनाए और कुल मिलाकर 10वें स्थान पर रहे।

वह फाइनल में जगह बनाने से इसलिए चूके, क्योंकि उनके इनर 10 स्कोर ईरान के वाहिद गोलखंडन से पांच कम थे। वाहिद ने 582-25x स्कोर के साथ आठवां फाइनल स्थान हासिल किया।

प्रतियोगिता में शामिल अन्य भारतीयों में, अमित शर्मा 576-18x (97, 96, 97, 93, 98, 95) के साथ 28वें स्थान पर रहे, जबकि निशांत रावत 568-11x (97, 97, 95, 91, 92, 96) के साथ 42वें स्थान पर रहे।

एपीएम फाइनल में, मौजूदा एशियन चैंपियन चीन के काई हू ने गोल्ड जीता। उन्होंने 242.3 अंक हासिल करते हुए साल का अपना पांचवां सीनियर स्वर्ण जीता। इससे पहले, काई हू सभी विश्व कप स्वर्ण पदक और एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।

काई हू के हमवतन चांगजी यू ने 241.5 अंक के साथ सिल्वर अपने नाम किया, जबकि स्विट्जरलैंड के जेसन सोलारी ने 220.4 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा।

वहीं, दिव्या टीएस महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल (एसपीडब्ल्यू) प्रिसिजन स्टेज में संयमित प्रदर्शन करते हुए शीर्ष आठ में जगह बनाकर गुरुवार को होने वाले रैपिड-फायर स्टेज के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बनी रहीं।

एसपीडब्ल्यू (प्रिसिशन स्टेज) क्वालिफिकेशन में, दिव्या टीएस 291-14x (97, 94, 100) के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रहीं। गुरुवार को होने वाले रैपिड-फायर स्टेज के साथ, वह फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहतरीन स्थिति में हैं।

दिव्या टीएस से आगे कोरिया की येजिन ओह 291-15x के साथ हैं, जबकि चीन की कियानक्सुन याओ 298-11x के साथ शीर्ष पर हैं। अन्य भारतीयों में, अभिदन्या अशोक पाटिल ने 288-7x (96, 96, 96) का स्कोर बनाकर 19वें स्थान पर रहीं, जबकि ओलंपियन राही सरनोबत 286-8x (95, 93, 98) के साथ 26वें स्थान पर रहीं।

दिव्या और अन्य एथलीट गुरुवार सुबह 7 बजे भारतीय समयानुसार रैपिड-फायर चरण में वापसी करेंगी, जिसमें शीर्ष आठ क्वालीफायर सुबह 9:15 बजे होने वाले फाइनल में पहुंचेंगे।

तीसरे दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफ में भारत के उमामहेश मडेनिनी, दिव्यांश सिंह पंवार और नीरज कुमार भी हिस्सा लेंगे।

 

 

