शूटिंग वर्ल्ड कप: साक्षी पाडेकर ने अपने डेब्यू में सातवां स्थान हासिल किया

नई दिल्ली: जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपियाशीसेंलागे में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल के तीसरे दिन, साक्षी सुनील पाडेकर ने 10मीटर एयर राइफल महिला फाइनल में सातवां स्थान हासिल किया।

महाराष्ट्र की 22 वर्षीय निशानेबाज ने 635.1 का बहुत ऊंचा स्कोर बनाकर फाइनल के लिए तीसरे स्थान पर क्वालीफाई किया। वह केवल चीन की वर्ल्ड नंबर 1 वांग जिफेई और दक्षिण कोरिया की पेरिस ओलंपिक चैंपियन ह्योजिन बान से पीछे थीं।

सर्बिया की 18 वर्षीय एंडेलिजा स्टेवानोविक, जो अपना पहला सीनियर वर्ल्ड कप खेल रही थीं, ने कुल 252.3 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह फाइनल आखिरी शॉट में तय हुआ। जापान की नोबाटा मिसाकी ने भी अपना पहला सीनियर वर्ल्ड कप पदक हासिल किया, और 252.0 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। वांग जिफेई ने 231.1 का स्कोर करके कांस्य पदक जीता, जबकि ओलंपिक चैंपियन बान चौथे स्थान पर रहीं।

साक्षी ने फाइनल की शुरुआत 10.5 के स्कोर से की, और दूसरे तथा तीसरे शॉट में क्रमशः 9.7 और 9.8 का स्कोर करने के बाद, उन्होंने 10.8 और 10.7 के साथ अच्छी वापसी की। इस तरह उन्होंने पहली सीरीज 51.5 के स्कोर के साथ समाप्त की और छठा स्थान हासिल किया। दूसरी सीरीज में, उन्होंने 10.6, 10.4, 10.6, 10.0 और 10.5 के शॉट लगाए, जिससे उनका कुल स्कोर 52.1 रहा और वह छठे स्थान पर बनी रहीं।

सिंगल शॉट्स की पहली बारी में, साक्षी ने 10.3 के दो शॉट लगाकर छठे स्थान पर अपनी जगह बनाए रखी। इसके बाद, 13वें शॉट में उन्होंने 10.5 के दो शॉट लगाए, जिससे उन्हें सातवें स्थान पर चल रही ओशिएन मुलर पर 0.4 अंकों की बढ़त मिल गई। फ्रांसीसी शूटर ने 14वें शॉट में जबरदस्त 10.9 का स्कोर किया, जिससे भारतीय शूटर के साथ शूट-ऑफ की नौबत आ गई। भारतीय शूटर ने अपने 14वें शॉट में 10.5 का स्कोर किया था।

शूट-ऑफ में, साक्षी सिर्फ 10.5 का स्कोर कर पाईं, जबकि म्यूलर ने 10.7 का स्कोर किया और 145.2 के फाइनल स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रहीं। म्यूलर एक और एलिमिनेशन राउंड से बच गईं और पांचवें स्थान पर रहीं।

इससे पहले, दो अन्य भारतीय शूटरों में, इलावेनिल वलारिवन 632.1 के स्कोर के साथ 19वें स्थान पर रहीं, जबकि आर्या बोरसे 627.6 के स्कोर के साथ 63वें स्थान पर रहीं। यह 146 शूटरों के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला था, जहां शीर्ष 12 शूटरों ने 633.0 या उससे ज्यादा का स्कोर किया।

रैंकिंग पॉइंट्स के लिए मुकाबला कर रहीं विदार्सा के. विनोद (630.6) और तिलोत्तमा सेन (630.1) क्रमशः 27वें और 32वें स्थान पर रहीं। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के स्टेज 1 के बाद, अनीश भानवाला सबसे अच्छी स्थिति में मौजूद भारतीय शूटर हैं।

ओलंपियन अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का स्टेज 1, 18वें स्थान (290-10x स्कोर) पर रहते हुए समाप्त किया। इसके साथ ही, कल शीर्ष आठ में जगह बनाने की उनकी उम्मीदें भी जिंदा हैं। सीनियर स्तर पर अपना डेब्यू कर रहे सूरज शर्मा का स्कोर (284-11x (97, 87, 100)) रहा। ओलंपिक इवेंट में सीनियर स्तर पर अपना डेब्यू कर रहे उदयवीर सिद्धू (288-14x) के लिए फाइनल में जगह बनाना एक बड़ी चुनौती होगी।

म्यूनिख में चल रही प्रतियोगिताओं के आखिरी से एक दिन पहले, 10 मीटर एयर पिस्टल महिला, 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस पुरुष, और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के तीन फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके