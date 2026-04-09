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Indian Shooters : 10 मीटर पिस्टल फाइनल में जगह बनाने से चूके भारतीय पुरुष निशानेबाज

मुकेश नेलावल्ली 14वें स्थान पर रहे, आकाश भारद्वाज रैंकिंग प्वाइंट के लिए खेल रहे थे।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 04:18 AM
आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल: 10 मीटर पिस्टल फाइनल में जगह बनाने से चूके भारतीय पुरुष निशानेबाज

नई दिल्ली: इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल के मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में भारतीय निशानेबाज जगह बनाने से चूक गए। बुधवार को स्पेन के ग्रेनाडा में लास गैबियास शूटिंग रेंज में मुकेश नेलावल्ली भारतीयों में सबसे ऊपर 14वें स्थान पर रहे। मुकेश ने इससे पहले मंगलवार को 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता था।

 

86 निशानेबाजों के क्वालिफिकेशन ग्रुप में, मुकेश ने 579-21x (94, 98, 98, 97, 95) का स्कोर किया, जो फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए जरूरी स्कोर से दो प्वाइंट्स कम था। एंटोन अरिस्टारखोव ने 581-20x के स्कोर के साथ फाइनल में जगह पक्की की। चीन के जी यू 588-18x के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन में सबसे ऊपर रहे।

हालांकि, भारतीयों में सबसे अच्छा प्रदर्शन आकाश भारद्वाज का रहा, जिन्होंने 580-26x का स्कोर करके स्टैंडिंग में 10वां स्थान हासिल किया, लेकिन वे सिर्फ रैंकिंग प्वाइंट के लिए ही खेल रहे थे। मैदान में मौजूद अन्य भारतीयों में, उज्ज्वल मलिक 577-17x के स्कोर के साथ 22वें स्थान पर रहे। प्रमोद कुमार 574-16x के स्कोर के साथ 39वें स्थान पर रहे। वरुण तोमर, जो रैंकिंग पॉइंट के लिए ही खेल रहे थे, उन्होंने 569-13x का स्कोर करके 63वां स्थान हासिल किया।

दूसरी ओर, विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट के प्रिसिजन स्टेज में रिदम सांगवान और दिव्या टीएस ने शानदार शुरुआत की। दोनों निशानेबाज फिलहाल टॉप-8 में शामिल हैं। रिदम ने तीन-सीरीज के राउंड में 99, 96, 97 का स्कोर करके दिन का अंत 292-9x के स्कोर के साथ किया, जबकि दिव्या ने 96, 98, 97 के स्कोर के साथ 291-8x का स्कोर किया। इस प्रतियोगिता में तीसरी शूटर, सिमरनप्रीत कौर बरार का दिन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने 282-5x (93, 94, 95) का स्कोर किया।

रैंकिंग प्वाइंट्स के लिए मुकाबला कर रहीं अभिज्ञा अशोक पटेल और चिंकी यादव ने प्रिसिजन स्टेज को क्रमशः 286-8x और 277-7x के स्कोर के साथ पूरा किया। 25 मीटर पिस्टल महिला वर्ग का रैपिड स्टेज और फाइनल गुरुवार को होगा। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग का क्वालिफिकेशन और फाइनल, और 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन्स महिला वर्ग का एलिमिनेशन राउंड भी गुरुवार को होगा।

--आईएएनएस

 

 

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