खेल

Indian Shooting Team Granada : मजबूत शुरुआत पर भारतीय निशानेबाजों की निगाहें

ग्रेनाडा वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों की नजर मजबूत शुरुआत पर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 07, 2026, 05:27 AM
आईएसएसएफ राइफल/पिस्टल वर्ल्ड कप: मजबूत शुरुआत पर भारतीय निशानेबाजों की निगाहें

ग्रेनाडा (स्पेन): लास गैबियास शूटिंग रेंज में मंगलवार को मिक्स्ड टीम इवेंट्स के साथ आईएसएसएफ राइफल/पिस्टल वर्ल्ड कप ग्रेनाडा की शुरुआत होगी, जिसमें भारतीय निशानेबाजों की निगाहें इंटरनेशनल राइफल/पिस्टल सीजन की मजबूत शुरुआत पर होगी। 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट्स के मेडल मंगलवार को शुरुआती दिन ही तय हो जाएंगे।

 

मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के क्वालिफिकेशन के साथ भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:45 पर शुरू होगा और फाइनल शाम 4:30 पर होना तय है। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम का क्वालिफिकेशन दोपहर 3:45 पर शुरू होगा। फाइनल शाम 7:30 पर तय है।

पिस्टल इवेंट में, मौजूदा एशियन गेम्स चैंपियन पलक गुलिया 25 मीटर पिस्टल में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन 2024 मुकेश नेलावल्ली के साथ जोड़ी बनाएंगी, जबकि वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की सिल्वर मेडलिस्ट सैन्याम उज्ज्वल मलिक के साथ टीम बनाएंगी। उनका मुकाबला इस खेल के कुछ बेहतरीन निशानेबाजों से होगा, जिनमें मौजूदा ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन शामिल हैं।

चीन ने इस सीजन के अपने पहले इवेंट में दो वर्ल्ड-क्लास जोड़ियों को उतारा है। मौजूदा मिक्स्ड टीम वर्ल्ड चैंपियन हू काई और याओ कियानक्सुन और पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जी यू, साथ ही 21 साल की पूर्व जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट शेन यियाओ, बाकी सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करेंगे।

अन्य प्रमुख जोड़ियों में पेरिस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट सेव्वल इलायदा तरहान और तुर्की के यूसुफ डिकेस, सर्बिया की जोराना अरुनोविक और दामिर माइकस, हंगरी की वेरोनिका मेजर और अकोस कैरोली नागी, और जर्मनी के क्रिश्चियन रीट्ज और स्वेन्जा बर्गे शामिल हैं। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, भारत का प्रतिनिधित्व सोनम उत्तम मस्कर और गजानन शाहदेव खंडागले, और श्रुति और अर्शदीप सिंह की जोड़ियां करेंगी।

ये युवा जोड़ियां पुरुषों और महिलाओं में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ियों और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियंस, चीन के शेंग लिहाओ और वांग जिफेई का एक बार फिर सामना करेंगी। चीन की दूसरी जोड़ी मा सिहान और झांग कियानयिंग होगी।

पदकों की दौड़ में शामिल अन्य जोड़ियां नॉर्वे की जेनेट हेग ड्यूस्टैड और जॉन-हर्मन हेग, जर्मनी के मौजूदा 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के वर्ल्ड चैंपियन मैक्सिमिलियन डैलिंगर और हन्ना स्टेफन-डिक्स, और हंगरी के इस्तवान पेनी और एज्टर डेनेस हैं।

निर्धारित चयन नीति के अनुसार, भारत ने घरेलू राष्ट्रीय रैंकिंग में 4 से 6 के बीच रैंक वाले निशानेबाजों को मैदान में उतारा है। साल के अंत में दोहा में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जहां लॉस एंजिल्स 2028 के लिए पहले कोटा स्थान दिए जाएंगे, दुनिया के शीर्ष निशानेबाज अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता को पहले ही परखना चाहेंगे।

--आईएएनएस

 

 

Shooting IndiaIndian ShootersRifle Pistol EventsOlympic SportsSports IndiaShooting CompetitionGranada Shooting EventMixed Team Shootinginternational shootingISSF World Cup

Related posts

Loading...

More from author

Loading...