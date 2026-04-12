Indian Shooting Team : वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल ग्रेनाडा: वर्ल्ड कप में सैन्याम का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

नई दिल्ली: सैन्याम ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल लेग में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ल्ड और एशियन चैंपियन रह चुकीं सैन्याम ने शनिवार को स्पेन के ग्रेनाडा में लास गैबियास शूटिंग रेंज में जारी प्रतियोगिताओं के आखिरी से एक दिन पहले, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 178.9 का स्कोर करके पांचवां स्थान हासिल किया।

मौजूदा एशियन गेम्स चैंपियन पलक भी फाइनल में पहुंचीं और सातवें स्थान पर रहीं। 24 शॉट के फाइनल में 14वें शॉट के बाद 137.9 के स्कोर के साथ वह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। चीन की शेन यियाओ ने 244.2 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता।

सैन्याम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 582 का स्कोर करके 83 खिलाड़ियों के बीच तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि पलक टॉप आठ में जगह बनाने में कामयाब रहीं और 577 के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रहीं।

पुरुषों की 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल स्पर्धा में, ओलंपियन विजयवीर सिद्धू ने भारतीयों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 576 के स्कोर के साथ उन्हें कुल मिलाकर 23वां स्थान मिला। अन्य भारतीय पदक दावेदारों में, अंकुर गोयल 572 के स्कोर के साथ 29वें स्थान पर रहे, और नीरज कुमार 565 के स्कोर के साथ 40वें स्थान पर रहे।

स्पेन के ग्रेनाडा में जारी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल में, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (थ्रीपी) स्पर्धा में हिस्सा ले रहीं तीनों भारतीय खिलाड़ी क्वालिफिकेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ पाईं। सुरभि भारद्वाज रापोले और ओलंपियन अंजुम मौदगिल ने 587-587 का स्कोर किया और क्रमशः 18वें और 19वें स्थान पर रहीं। आयुषी पोद्दार ने 585 का स्कोर किया और 27वें स्थान पर रहीं। आठवां और आखिरी क्वालिफिकेशन स्थान 589 के स्कोर पर मिला।

इसके अलावा शुक्रवार को, पुरुषों की 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल (आरएफपी) स्पर्धा के पहले चरण के प्रिसिजन राउंड के बाद, अंकुर गोयल 289 के स्कोर के साथ भारतीयों में सबसे अच्छी स्थिति में थे। ओलंपियन विजयवीर सिद्धू ने 287 का स्कोर किया, जबकि नीरज कुमार ने 282 का स्कोर किया। यह तीनों शनिवार को दूसरे रैपिड-फायर क्वालिफिकेशन राउंड के लिए वापस आएंगे, जिसके बाद टॉप-8 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेंगे।

--आईएएनएस