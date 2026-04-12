Kerala Blasters Victory : केरल ब्लास्टर्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत, बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराया

नई दिल्ली: फ्रांसिस्को फेउइलासियर ने मैच के आखिर में एक गोल करके दूसरे हाफ में टीम की शानदार वापसी की अगुवाई की। इसके चलते केरल ब्लास्टर्स एफसी ने शनिवार को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में 10 खिलाड़ियों वाली बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज करते हुए इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 सीजन की अपनी पहली जीत हासिल की।

फालू नदिये के एक 'ओन गोल' (अपने ही पाले में गोल) से बेंगलुरु को बढ़त मिलने के बाद, विक्टर बर्टोमेउ ने स्कोर बराबर किया। इसके बाद, सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी फ्यूइलासियर ने निर्णायक गोल करके टीम को जीत दिलाई।

इस नतीजे के साथ केरल ब्लास्टर्स चार अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में 13वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि बेंगलुरु एफसी 14 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बनी हुई है।

'टस्कर्स' (केरल ब्लास्टर्स) ने मैच की शुरुआत काफी सकारात्मक तरीके से की। सातवें मिनट में तो वे बढ़त बनाने के बेहद करीब पहुंच गए थे, जब सेंटर-बैक फालू नदिये के हेडर को गुरप्रीत सिंह संधू ने आसानी से रोक लिया। कुछ ही देर बाद, एबिंदास वाई ने दूर से एक शॉट लगाया जो गोल से बाहर चला गया। मैच की शुरुआत में मेहमान टीम काफी खतरनाक दिख रही थी।

बेंगलुरु धीरे-धीरे मैच में अपनी पकड़ बनाने लगी, जिसमें रयान विलियम्स ने सीधे फ्लैंक से लगातार हमला करने का काम किया। इस विंगर के क्रॉस ने केरल के डिफेंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। 23वें मिनट में सुनील छेत्री गोल करने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन निखिल पूजारी के क्रॉस पर उनका हेडर गोल से बाहर चला गया। इसके एक मिनट बाद ही विलियम्स ने बॉक्स के दाईं तरफ से एक जोरदार शॉट लगाकर अर्श शेख की परीक्षा ली।

मैच का पहला गोल 28वें मिनट में हुआ, जो मेहमान टीम के लिए एक अनजान पल साबित हुआ। विलियम्स ने एक बार फिर अपने विरोधियों को छकाते हुए आगे निकले और सेंटर में एक खतरनाक क्रॉस डाला। वहां फालू ने छेत्री से पहले गेंद को रोकने की कोशिश में अनजाने में उसे अपने ही गोल में डाल दिया, जिससे बेंगलुरु को बढ़त मिल गई।

34वें मिनट में मैच ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। मैटियास हर्नांडेज के साथ हुई कहा-सुनी और हिंसक व्यवहार के चलते ब्रायन सांचेज को सीधे 'रेड कार्ड' दिखा दिया गया, जिससे मेजबान टीम (बेंगलुरु) के पास सिर्फ दस खिलाड़ी रह गए।

केरला ब्लास्टर्स ने अपनी पारी बढ़त का फायदा उठाने की कोशिश की, जिसमें केविन योक ने आगे बढ़कर टीम की बढ़त की। लेकिन चिंगलेनसाना सिंह की बढ़त वाले बेंगलुरु के डिफेंस ने मजबूती से डेटे रहते हुए हाफ-टाइम तक अपनी मामूली बढ़त को निरंतर रखा। मैच फिर से शुरू होने के बाद, 'ब्लूज' ने जवाबी हमलों से खतरा बनाए रखा, और 49वें मिनट में विलियम्स एक बार फिर गोल के करीब पहुंच गए। विंगर आशिक कुरुनियन ने भी अर्श शेख को एक शानदार बचाव करने पर मजबूर कर दिया। होस्ट टीम एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद अपनी बढ़त को और बढ़ाना चाह रही थी।

हालांकि, 'टस्कर्स' ने धीरे-धीरे मैच पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया, और 60वें मिनट में उन्हें इसका इनाम भी मिला। एबिंदास ने विक्टर बर्टोमेउ को एक सटीक 'खंड-बॉल' पास दिया। विक्टर ने पूरी सूझ उकसाई दिखाते हुए अपने दाहिने पैर से गेंद को गोल के निचले-दाहिने कोने में पहुंचा दिया, जिससे गेस्ट टीम मैच में बराबरी पर आ गई।

मैच का रुख अपनी तरफ होने के कारण, 'ब्लास्टर्स' ने लगातार दबाव बनाए रखा, और 78वें मिनट में उनकी यह कोशिश रंग लाई। स्थानापन्न खिलाड़ी (सबस्टिट्यूट) फ्रांसिस्को फेउइलासियर ने अपने आईएसएल डेब्यू को यादगार बना दिया, उन्होंने एबिंदास के एक और शानदार पास को लपकते हुए, अपने रक्षक (मार्कर) को छकाया और एक मुश्किल कोने से गुरप्रीत के पैरों के बीच से गेंद को गोल में पहुंचाकर केरल को 2-1 से आगे कर दिया।

मैच के अंतिम डेस्क में बेंगलुरु ने आगे बढ़कर हमले किए। स्थानापन्न खिलाड़ी मोनिरुल मोल्ला और विलियम्स ने मिलकर देर से कुछ हमले किए, लेकिन केरल का डिफेंस पूरी तरह से अडिग रहा। 'स्टॉपेज टाइम' में अर्श शेख ने एक बेहद अहम बचाव किया, जबकि बिकाश युमनाम ने भी एक महत्वपूर्ण 'क्लियरेंस' करके टीम की बढ़त को सुरक्षित बनाए रखा।

मैच की अंतिम सीटी बजते ही केरल ब्लास्टर्स एफसी की 2-1 से एक कड़े मुकाबले वाली जीत पर मुहर लग गई। यह इस सीजन में उनकी पहली जीत थी; उन्होंने एक जोशीली बेंगलुरु टीम के खिलाफ पिछड़ने के बावजूद, अपनी दृढ़ता और संयम का परिचय देते हुए मैच का पासा पलट दिया।

--आईएएनएस