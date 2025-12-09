इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूं, फर्क इससे पड़ता है कि देश क्या चाहता है: पंड्या

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 101 रन से बड़ी जीत दर्ज की। ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पंड्या ने बताया कि वह हमेशा खुद से आगे देश को रखते हैं। उन्होंने मौके मिलने पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है।

हार्दिक पंड्या श्रीलंका के खिलाफ सितंबर में एशिया कप 2025 के मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह कुछ समय तक क्रिकेट मैदान से दूर रहे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद जब पंड्या को साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टी20 सीरीज के लिए चुना गया, तो उन्होंने खुद की फिटनेस को साबित किया।

पंड्या ने इस मुकाबले में 28 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन की नाबाद पारी खेली। इसके बाद गेंदबाजी में 2 ओवर फेंकते हुए महज 16 रन देकर 1 विकेट निकाला।

'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतने के बाद पंड्या ने कहा, "मुझे अपने शॉट्स पर भरोसा करना था। यहां आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़ता। यह ज्यादा ताकत लगाने का मैच नहीं था, बल्कि इसमें टाइमिंग पर ध्यान देने की जरूरत थी। मैं अपनी बल्लेबाजी से बहुत संतुष्ट था। पिछले 6-7 महीने फिटनेस के लिहाज से मेरे लिए बेहद शानदार रहे हैं। पिछले 50 दिनों में अपने प्रियजनों से दूर रहकर, एनसीए में समय बिताकर, हर पहलू पर काम करना, और जब मैदान में आकर उसका परिणाम दिखता है तो वह बहुत संतोष देता है।"

उन्होंने कहा, "जब आपको नतीजे मिलते हैं तो यह बहुत अच्छा लगता है। एक क्रिकेटर के तौर पर, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने रोल को लेकर नखरे करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हार्दिक पांड्या क्या चाहता है, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि भारत क्या चाहता है। जब भी मुझे मौके मिलते हैं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं। इस बीच कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते, लेकिन माइंडसेट हमेशा मेरी मदद करता है। अपने पूरे करियर में, मैंने अपनी टीम को सबसे पहले और देश को सबसे पहले रखने की कोशिश की है, चाहे मैं किसी भी टीम के लिए खेला।"

कटक में टीम इंडिया ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 12.3 ओवरों में महज 74 रन पर सिमट गई।

