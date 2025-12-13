'इससे फेडरेशन का लेना-देना नहीं', एआईएफएफ ने मेसी से जुड़े इवेंट को बताया 'प्राइवेट'

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) ने कोलकाता में लियोनेल मेसी से जुड़े इवेंट में हुई तोड़फोड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक 'प्राइवेट इवेंट' बताया है। फेडरेशन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस कार्यक्रम से उसका कोई लेना-देना नहीं था।

एआईएफएफ ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुई घटना से बहुत चिंतित है, जहां दुनिया के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल को देखने के लिए हजारों फैंस इकट्ठा हुए थे।"

बयान में आगे कहा गया, "यह एक निजी इवेंट था, जिसे एक पीआर एजेंसी ने ऑर्गनाइज किया था। एआईएफएफ इस इवेंट के ऑर्गनाइजेशन, प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। इसके अलावा, कार्यक्रम का ब्यौरा न तो एआईएफएफ को बताया गया और न ही फेडरेशन से कोई मंजूरी ली गई। हम सभी से अपील करते हैं कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी इस समय तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं, जिसके पहले चरण में अर्जेंटीना का यह महान फुटबॉलर शनिवार को कोलकाता पहुंचा।

साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी का कार्यक्रम था, जहां लंबे वक्त से हजारों फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। मेसी 10 मिनट के लिए स्टेडियम पहुंचे। जब स्टेडियम में मौजूद फैंस उन्हें देख नहीं पाए, तो एक झलक पाने के लिए फैंस ने जमकर हंगामा किया। इस बीच गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की।

खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कुप्रंबधन के लिए फैंस से माफी मांगी है।

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम की अव्यवस्था से बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी। ये फैंस अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे।"

उन्होंने कहा, "मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह विभाग के सदस्य होंगे। यह समिति इस घटना की विस्तार से जांच करेगी, यह समिति जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी।"

