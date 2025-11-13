इस्लामाबाद धमाके के बाद पीसीबी ने त्रिकोणीय टी20 सीरीज के शेड्यूल में किया बदलाव

लाहौर, 13 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव करते हुए नए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।

त्रिकोणीय टी20 सीरीज के पूर्व निर्धारित शेड्यूल में बदलाव इस्लामाबाद में मंगलवार को हुए धमाके की वजह से किया गया है। दरअसल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच 11 नवंबर को खेला गया था। इसमें पाकिस्तान विजयी रही थी। सीरीज का दूसरा और तीसरा वनडे क्रमश: 13 और 15 नवंबर को निर्धारित था। लेकिन, इस्लामाबाद में हुए धमाके की वजह से दोनों मैचों की तारीख एक-एक दिन बढ़ा दी गई है। इसी वजह से त्रिकोणीय सीरीज के शेड्यूल में बदलाव किया गया है।

त्रिकणीय टी20 सीरीज की शुरुआत पहले 17 नवंबर को होनी थी, लेकिन अब ये सीरीज 18 नवंबर से शुरू होगी। फाइनल सहित टूर्नामेंट के सभी 7 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा।

पीसीबी ने कहा, "कार्यक्रम में संशोधन का निर्णय श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) और जिम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) के साथ आपसी चर्चा के बाद लिया गया ताकि संचालन और मैच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।"

तीनों टीमें लीग स्टेज में 4-4 मैच खेलेंगी। शीर्ष पर रहने वाली दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला 29 नवंबर को खेला जाएगा।

त्रिकोणीय सीरीज की तीसरी टीम जिम्बाब्वे की जगह अफगानिस्तान थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हुए धमाकों में अपने तीन युवा खिलाड़ियों को खोने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया था, जिसके बाद पीसीबी ने जिम्बाब्वे को तीसरी टीम के रूप में शामिल किया।

त्रिकोणीय टी20 सीरीज का संशोधित कार्यक्रम

18 नवंबर - पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, 20 नवंबर - श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे,

22 नवंबर - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 23 नवंबर - पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे

25 नवंबर - श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, 27 नवंबर - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका

29 नवंबर - फाइनल

