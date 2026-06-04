इस समय सूर्यकुमार यादव को टी20 कप्तानी से हटाना सही नहीं होगा: एमएसके प्रसाद

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। भारत के पूर्व विकेटकीपर और मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने गुरुवार को पुरुष टी20 टीम की कप्तानी से सूर्यकुमार यादव को हटाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इस समय ऐसा कदम उठाना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं को अब से युवा नेताओं को तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए।

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न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल की शुरुआत में द्विपक्षीय सीरीज में कुछ अर्धशतक और टी20 विश्व कप के शुरुआती मैच में अमेरिका के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने के बावजूद सूर्यकुमार निरंतरता बनाए रखने में सफल नहीं रहे। उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप जीता, लेकिन इसके बाद आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन फीका रहा। उन्होंने 13 मैचों में केवल 270 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 147.54 रहा और वह सिर्फ दो अर्धशतक ही लगा सके।

भारत के चयनकर्ता शनिवार को मुंबई में आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को होने वाले दो मैचों तथा 1 से 11 जुलाई तक इंग्लैंड में खेले जाने वाले पांच टी20 मैचों के लिए टीम चुनने के लिए बैठक करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका ए के खिलाफ दो रेड-बॉल मैचों के लिए भारत ए टीम का चयन भी होना है। ऐसे में सूर्यकुमार का टी20 कप्तान के रूप में भविष्य चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है।

आईएएनएस से विशेष बातचीत में प्रसाद ने कहा, "देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपनी पहली टीम भेज रहे हैं या दूसरी श्रेणी की टीम? अगर पहली टीम भेजी जा रही है तो सूर्यकुमार को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में हमें एक और पुरुष टी20 विश्व कप जिताया है।"

उन्होंने आगे कहा, "आदर्श रूप से अगले पांच-छह महीनों में या अभी से आपको अपने अगले नेताओं को तैयार करना होगा। टी20 विश्व कप जीत तक अक्षर पटेल उपकप्तान थे। अगर आप भविष्य की ओर देखते हैं तो युवा नेताओं को तैयार करना होगा। अगर ऐसे किसी खिलाड़ी की पहचान कर उसे सूर्यकुमार का डिप्टी बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। सूर्यकुमार एक शानदार खिलाड़ी हैं।"

प्रसाद ने माना कि सूर्यकुमार पिछले डेढ़ साल से खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने धैर्य रखने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि वह पिछले एक से डेढ़ साल में कठिन दौर से गुजरे हैं। निश्चित रूप से हमारे पास रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी भी हैं, जो उभर रहे हैं और अपनी जगह के हकदार हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय सूर्यकुमार को हटाना सही संदेश नहीं होगा। उन्हें कुछ और सीरीज दीजिए और यदि उनका खराब दौर जारी रहता है तो आपके पास एक उपकप्तान होगा, जिसे कप्तानी सौंपी जा सकती है।"

सूर्यकुमार के संभावित उत्तराधिकारियों जैसे वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा, "हार्दिक एक मजबूत दावेदार हैं। श्रेयस भी एक संभावित उम्मीदवार हैं। ईशान किशन, तिलक वर्मा और संजू सैमसन भी कतार में हैं।"

उन्होंने कहा, "संजू लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं। ईशान ने हाल में कप्तानी की है और उन्होंने अपनी कप्तानी में प्रतिभा की झलक दिखाई है। तिलक वर्मा भी एक संभावनाशील खिलाड़ी हैं। हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में भारतीय टी20 क्रिकेट के लिए तिलक ही जवाब हो सकते हैं।"

प्रसाद ने आगे कहा, "इसलिए वह भी बुरा विकल्प नहीं हैं। रजत पाटीदार, जिन्होंने आरसीबी को लगातार दो आईपीएल खिताब दिलाए, वह भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कप्तानी के नजरिए से क्या सोचा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से उन पर नजर रखी जानी चाहिए। आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि आप पहली टीम भेज रहे हैं या दूसरी टीम?"

सूर्यकुमार की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे श्रेयस अय्यर के पास कप्तानी का मजबूत रिकॉर्ड है। उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल खिताब दिलाया था और 2020 तथा 2025 में क्रमशः दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया था।

ईशान किशन ने आईपीएल 2026 में पैट कमिंस की अनुपस्थिति में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की थी। इससे पहले उन्होंने झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई थी। वहीं तिलक वर्मा भारत ए की सफेद गेंद वाली टीम के नियमित कप्तान रहे हैं और 9 जून से श्रीलंका में शुरू होने वाली 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला में भी वह टीम की कप्तानी करेंगे।

संजू सैमसन पहले राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2022 के फाइनल तक पहुंचा चुके हैं और भारत की टी20 विश्व कप जीत में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारत की कप्तानी कर चुके हैं और 2022 में गुजरात टाइटंस को आईपीएल खिताब भी दिला चुके हैं, हालांकि मुंबई इंडियंस के साथ उनका कप्तानी कार्यकाल उतना सफल नहीं रहा।

प्रसाद ने यह भी सुझाव दिया कि टी20 विश्व कप और आईपीएल दोनों में खेलने वाले खिलाड़ियों को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से आराम दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर आप देखें तो विश्व कप के बाद विश्व कप खेलने वाले सभी खिलाड़ी आईपीएल में थके हुए और मानसिक रूप से भी बोझिल नजर आए। तो क्यों न उन सभी खिलाड़ियों को आराम दिया जाए और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जाए?"

उन्होंने कहा, "ऐसे में आप कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर या किसी अन्य संभावित भविष्य के नेता को सौंप सकते हैं। मुझे लगता है कि श्रेयस निश्चित रूप से मजबूत दावेदार हैं। उन्हें आयरलैंड भेजिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वह टीम आयरलैंड को हरा सकती है।"

प्रसाद ने आगे कहा, "इस आईपीएल में खिलाड़ियों ने भीषण गर्मी में खेला है और उसके तुरंत बाद विश्व कप भी हुआ। इसलिए उन खिलाड़ियों को आराम दीजिए और युवा तथा अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को अवसर दीजिए। इससे आपको भविष्य की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।"

उन्होंने कहा, "अगर आप नेतृत्व क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों, जैसे रजत पाटीदार या ईशान किशन, को अवसर देते हैं तो आपको भविष्य के लिए बेहतर संकेत मिलेंगे। वे पहले से ही किसी न किसी रूप में देश के लिए खेल रहे हैं। एक मजबूत टीम बनाइए। वैभव सूर्यवंशी भी हैं, जबकि अभिषेक और संजू पहले से मौजूद हैं।"

अंत में प्रसाद ने कहा, "उन सभी खिलाड़ियों को थोड़ा आराम दीजिए जो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थके हुए नजर आए।"

--आईएएनएस

डीएससी